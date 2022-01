Programa dá desconto de 40% em multas de trânsito; saiba como

Na primeira fase do Notifica gov.br, motoristas com infrações de trânsito ainda a pagar começaram a receber mensagens, através do aplicativo gov.br, por e-mail e SMS no celular, orientando sobre o pagamento de multas dentro do prazo e com descontos de até 40%.

O Governo Federal lançou uma nova plataforma de notificações ao cidadão para facilitar e antecipar a solução de demandas nas mais diversas áreas. Como parte da operação-piloto do Notifica gov.br, motoristas com infrações de trânsito ainda a pagar começaram a receber mensagens, através do aplicativo gov.br, por e-mail e SMS no celular, orientando sobre o pagamento de multas dentro do prazo e com descontos de até 40%.

Como funciona o programa de descontos em multas de trânsito?

De acordo com o Ministério da Economia, em breve, outros serviços serão incluídos. A ideia da estratégia Governo Digital 2020-2022, que prevê a ampliação da notificação ao cidadão em, no mínimo, 25% dos serviços digitais.

“Com o Notifica gov.br mudamos a lógica da comunicação entre o Estado e a população. Começamos a oferecer o serviço de forma antecipada. Queremos informar, alertar e ajudar o cidadão em sua relação com o Governo em diversas áreas como saúde, educação e trânsito, por exemplo”, explicou o Secretário de Governo Digital do Ministério da Economia, Fernando Coelho Mitkiewicz.

O Notifica gov.br é um serviço que desenvolve soluções personalizadas para os cidadãos e facilita o acesso aos serviços públicos. A nova forma de comunicação vai atingir os atuais 116 milhões de usuários do gov.br.

“Neste piloto fizemos o envio de mensagens a mais de 40 mil motoristas orientando sobre como obter o benefício de 40% de desconto em multas. Em breve, outros serviços serão incluídos. Nosso objetivo é diminuir a jornada do cidadão em busca de soluções, agilizar as respostas e também reduzir os custos por meio da digitalização dos serviços”, afirmou o secretário Fernando Coelho.

O desconto de até 40% sobre o valor da multa é válido até a data de vencimento, caso o usuário opte por não apresentar defesa prévia, nem recurso, reconhecendo ter cometido a infração.

A plataforma foi desenvolvida por equipes da Secretaria de Governo Digital do Ministério da Economia, do Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro), com apoio da Secretaria Nacional de Trânsito, do Ministério da Infraestrutura.

Como conseguir o desconto em multa de trânsito?



As mensagens enviadas na operação-piloto do Notifica gov.br são destinadas aos condutores que ainda não aderiram ao Sistema Eletrônico de Notificações (SNE), disponível no aplicativo da Carteira Digital de Trânsito ou pelo portal de serviços da Secretaria Nacional de Trânsito. O usuário que está cadastrado no SNE já recebe comunicado digitalmente sobre as notificações de autuação e ao pagar o débito no prazo, tem direito ao desconto automaticamente.

