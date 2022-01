IPVA 2022 RJ: desconto no valor do imposto no Rio de Janeiro; como obter?

IPVA 2022 RJ: a quitação do tributo começa em janeiro e segue até abril, com as datas baseadas no final da placa do carro. O imposto no Rio de Janeiro pode ser quitado em cota única ou parcelado em até três vezes; veja como obter desconto

No Rio de Janeiro (RJ), o IPVA pode ser pago de uma vez só, o que garante desconto de 3%. O valor do imposto também pode ser parcelado em até três vezes, mas sem o abatimento. A quitação do tributo começa em janeiro e segue até abril, com as datas baseadas no final da placa do carro.



Segundo Miguel José Ribeiro de Oliveira, diretor executivo de Estudos e Pesquisas Econômicas da Associação Nacional de Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade (Anefac), os descontos para pagamentos à vista são, muitas vezes, a retirada de juros associados ao parcelamento.

“Para quem tem o dinheiro para pagar à vista, sempre vale a pena porque o desconto é maior do que o rendimento de poupança ou de um fundo de investimento. Quem não tem o dinheiro é melhor parcelar do que recorrer a empréstimo nos bancos que cobram juros mais altos”, afirmou a Agência Brasil.

Desconto do IPVA 2022 RJ: pagamento em cota única ou pagar parcelado

Para obter o desconto máximo de 3%, o pagamento em cota única do IPVA de veículos com placa final 0 deve ser feito até o dia 21 de janeiro, data do vencimento da quitação integral.

Quem optar por parcelar o pagamento não obterá desconto. O número máximo de parcelas é três e devem ser pagas em valores iguais.

