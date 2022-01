IPVA 2022 SP: desconto no valor do imposto em São Paulo; como obter?

IPVA 2022 SP: no estado de São Paulo, para obter desconto máximo de 9% no valor do imposto em 2022, a quitação deve ser realizada em cota única no mês de janeiro

Em São Paulo (SP), para obter abatimento máximo de 9% no valor do IPVA 2022, a quitação deve ser realizada em cota única no mês de janeiro. Quem optar por efetuar o parcelamento do pagamento em 5 vezes, de fevereiro a junho, obterá 5% de desconto de acordo com o final de placa.



Além disso, no estado há o Programa Nota Fiscal Paulista, que devolve até 30% do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e pode ser utilizado no ou para gerar desconto no valor do imposto.

Segundo Miguel José Ribeiro de Oliveira, diretor executivo de Estudos e Pesquisas Econômicas da Associação Nacional de Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade (Anefac), os descontos para pagamentos à vista são, muitas vezes, a retirada de juros associados ao parcelamento.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Para quem tem o dinheiro para pagar à vista, sempre vale a pena porque o desconto é maior do que o rendimento de poupança ou de um fundo de investimento. Quem não tem o dinheiro é melhor parcelar do que recorrer a empréstimo nos bancos que cobram juros mais altos”, afirmou à Agência Brasil.

Sobre o assunto Protesto de servidores retém navios de trigo em Santos e carretas no Norte

Para Abicom, gasolina e diesel devem ficar mais caras com paralisação em Santos

Varejo paulistano volta ao nível pré-pandemia em dezembro de 2021

Desconto do IPVA 2022 SP: pagamento em cota única ou pagar parcelado

Para obter o desconto máximo de 9%, quem possuir veículo com placa final 1 deve pagar até o dia 10 de janeiro, uma segunda-feira. Já para veículos 0km podem obter desconto de 3% se o pagamento do imposto for efetuado até o quinto dia da emissão da nota fiscal.

Quem optar pelo pagamento antecipado em cota única, terá desconto de 9% até o dia 21 de janeiro de acordo com o final da placa do carro janeiro. Em fevereiro, de acordo com o final da placa, obtém-se um desconto de 5%.

O pagamento parcelado pode ser dividido em 5 vezes, de fevereiro a junho, para que o contribuinte obtenha 5% de desconto de acordo com o final de placa.

O calendário é diferente para os caminhões. Em janeiro, para pagamento integral, será concedido desconto de 9%; para pagamento em abril, o desconto é de 5%. Para pagamento em cinco parcelas de março, maio, julho, agosto e setembro, o desconto de 5%.



Tags