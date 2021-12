Gás de cozinha fica estável e mantém preço de até R$ 115 no Ceará

O preço do botijão de 13kg do gás liquefeito de petróleo (GLP), conhecido como gás de cozinha, se mantém estável no Ceará conforme a mais recente pesquisa da Agência Nacional do Petróleo (ANP). Isso não significa um alívio ao bolso do consumidor, já que o produto segue sendo vendido por até R$ 115 no Estado.

As informações da pesquisa levam em consideração o monitoramento de 128 pontos de venda de botijão de gás de cozinha em 12 municípios cearenses entre os dias 12 e 18 de deste mês.

O preço médio do botijão registrado pela pesquisa foi de R$ 103,82 com pontos de venda comercializando o produto a valores a partir de R$ 88. O menor preço registrado no Estado foi em Juazeiro do Norte, enquanto o maior foi em Caucaia. Na Capital, o preço varia entre R$ 93 e R$ 114.

Além do botijão de gás mais caro do Estado, Caucaia também acumula a maior variação de preço entre pontos de venda do produto entre os municípios monitorados pela ANP. Na cidade, os preços variam entre R$ 90 e R$ 115 a depender do local de venda.

No cenário regional, o Ceará apresenta o quinto botijão de gás mais caro entre os nove estados do Nordeste. No topo, o estado do Rio Grande do Norte concentra os maiores valores praticados na região. No estado vizinho ao Ceará, o botijão é vendido em média por R$ 108,37, mas os preços variam entre R$ 96 e R$ 120.



Veja preço do gás de cozinha por cidade no Ceará

Canindé

Preço mínimo - R$ 100



Preço Máximo - R$ 106

Caucaia

Preço Mínimo - R$ 90



Preço Máximo - R$ 115

Crateús

Todos os pontos de venda consultados comercializam o gás de cozinha a R$ 100,00

Crato

Preço mínimo - R$ 95



Preço máximo - R$ 110

Fortaleza

Preço mínimo - R$ 93



Preço Máximo - R$ 114

Iguatu

Preço mínimo - R$ 104



Preço Máximo - R$ 107

Itapipoca

Preço mínimo - R$ 97



Preço Máximo - R$ 110

Juazeiro do Norte

Preço mínimo - R$ 88



Preço Máximo - R$ 108

Limoeiro do Norte

Todos os pontos de venda consultados comercializam o gás de cozinha a R$ 110

Maracanaú

Preço mínimo - R$ 95



Preço Máximo - R$ 110

Quixadá



Todos os pontos de venda consultados comercializam o gás de cozinha a R$ 105

Sobral

Preço mínimo - R$ 100



Preço Máximo - R$ 110

