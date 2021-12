Prefeitura de Fortaleza cadastra primeiro táxi 100% elétrico

Fortaleza conta com 6.101 veículos cadastrados como táxi, dos quais 39 são híbridos, ou seja, funcionam com abastecimento por combustível fóssil e energia elétrica.

A Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) cadastrou o primeiro veículo que funciona exclusivamente por eletricidade para o serviço de táxi da Cidade. O registro aconteceu na última quarta-feira, 9. O meio de transporte 100% elétrico dispensa a utilização de combustíveis fósseis e contribui para o meio ambiente de forma a não emitir ruídos e poluentes por meio do cano de descarga, como acontece nos veículos comuns.

Segundo a Prefeitura, Fortaleza conta com 6.101 veículos cadastrados como táxi, dos quais 39 são veículos híbridos, ou seja, funcionam com abastecimento por combustível fóssil e energia elétrica.

Economia de 90%

Atuante na profissão desde 1991, o taxista Raimundo Alves Sobrinho, substituiu recentemente seu automóvel, realizando a vistoria na sede da Etufor, com o objetivo de usufruir dos benefícios do táxi elétrico. Segundo entrevista ao site oficial da Prefeitura de Fortaleza, Raimundo conta que, para operar em um dia na cidade, ele investia aproximadamente R$ 100 de combustível. Agora, com o abastecimento elétrico, gasta somente R$ 10, podendo se locomover por aproximadamente 300 km e fazer uso do ar condicionado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Para atuar como taxista, os condutores devem ser devidamente cadastrados junto à Etufor e receber uma permissão, por meio de licitação ou de transferências de permissões já existentes.

Carros elétricos

Os carros elétricos funcionam com um motor que transforma a energia química armazenada em um conjunto de baterias em energia elétrica. Esta energia elétrica, ao acionar o motor do carro, transforma-se em energia mecânica e faz com que as rodas girem e o carro desloque-se.

No Brasil, o uso dos veículos elétricos ainda engatinha. As principais montadoras esperam por incentivos do Governo Federal no que diz respeito a impostos sobre o veículo para tornar seu valor atraente e confiam no discurso da sustentabilidade, já que, sem a emissão de gases poluentes, a qualidade do ar melhoraria na grandes capitais.

Tags