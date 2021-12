Homem é preso após abastecer veículo e fugir sem pagar, em Fortaleza

Polícia Militar do Ceará (PMCE) iniciou a perseguição logo após ser informada sobre a ocorrência no posto de gasolina, no bairro Mondubim

Um homem identificado como Fhilipe Douglas Silva Lima, 34 anos, foi preso sob suspeita de abastecer o tanque do carro em um posto de gasolina e fugir sem pagar. A prisão aconteceu na manhã de sábado, 18, no bairro Benfica. A Polícia Militar do Ceará (PMCE) iniciou a perseguição logo após ser informada sobre a ocorrência no posto de gasolina, no bairro Mondubim.

A ação contou com o apoio do Sistema Agilis e do Núcleo de Videomonitoramento (Nuvid) da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). Depois de ser localizado, o automóvel foi abordado e o condutor, identificado. Ele foi conduzido ao 13º Distrito Policial – unidade da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), onde foi autuado em flagrante pelo crime de estelionato.

Denúncias

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias também podem ser feitas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101 0181, que é o número de Whatsapp. As denúncias podem ser encaminhadas ainda para o telefone (85) 3101 2950, do 8º Distrito Policial (DP). O sigilo e o anonimato são garantidos.

