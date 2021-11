Passaporte de vacina "fortalece o turismo", diz titular da Setur

Jornalista no OPOVO

Em entrevista exclusiva ao Jornal O POVO, Arialdo Pinho comentou os benefícios da obrigatoriedade do passaporte da vacina para o turismo cearense;

Em entrevista ao O POVO, realizada nesta segunda-feira, 29, Arialdo Pinho, titular da Secretaria de Turismo do Ceará (Setur), afirma que a obrigatoriedade do passaporte da vacina em todos os lugares fortalece o Estado como um destino turístico seguro.

Para ele, o Ceará está "bem" vacinado, mas é preciso que o Governo Federal adote a exigência de duas vacinas para os turistas que chegam ao Brasil, assim como acontece em muitos países. "Quando chegamos na União Europeia, Argentina, em vários outros países existe essa exigência", completa.

O Brasil só está cumprindo a exigência do PCR, e existe o acordo para que o turismo seguro possa ocorrer, haja a exigência de exame PCR e vacinação em duas doses ou dose única. "A maior preocupação que temos é federal. O Ceará, com o decorrer do tempo, iremos exigir o passaporte da vacina em todos os locais e situações. Isso nos dá uma tranquilidade."

O titular complementa, ainda, que no decorrer dos próximos decretos, este processo deve ocorrer. "O passaporte da vacina é um projeto vitorioso, que oferece tranquilidade para todos". Sobre o cancelamento do réveillon, Arialdo pontua a importância de ainda termos que ser "conservadores", enfatizando a força do turismo cearense para aguentar mais esse período.

A Setur continua investindo no fortalecimento do destino nas feiras internacionais, segundo o secretário, e, principalmente, também estão trabalhando com o Governo Federal para que exija o passaporte da vacina.

O prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), anunciou ontem, 28, que enviará Projeto de Lei (PL) à Câmara Municipal para estabelecer a obrigatoriedade do passaporte da vacinação para a entrada em repartições e prédios públicos da Prefeitura de Fortaleza. A decisão foi anunciada por meio das redes sociais do gestor.

De acordo Sarto, as regras serão válidas para servidores, terceirizados, colaboradores, estagiários e cidadãos em geral. A exceção se dará nos casos de acesso a serviços essenciais como saúde, assistência social e educação, que terão regramento específico.

