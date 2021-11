Crato: Restaurante Popular exige passaporte de vacinação a partir desta segunda-feira, 29

O Restaurante Popular do Crato passa a exigir a apresentação do comprovante de vacinação a partir desta segunda-feira, 29. A medida é obrigatória, atendendo aos decretos estadual e municipal. Os usuários do restaurante poderão apresentar comprovante digital ou físico para ingresso no local.

Conforme Ticiana Cândido, titular da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social do Crato, foi realizada uma divulgação para que os usuários ficassem cientes da nova exigência. “Durante a semana passada fizemos uma divulgação tanto no restaurante, com os usuários que frequentam diariamente, quanto nas redes sociais”, afirmou em entrevista ao jornalista Farias Júnior, da rádio CBN Cariri.

A secretária afirma que a medida tem como objetivo proteger aqueles que frequentam o equipamento. E, segundo ela, a partir da nova exigência será feita também uma espécie de triagem daquelas pessoas que ainda não foram vacinadas. “Quem a gente identificar que ainda não tomou a vacina, vamos orientar e encaminhar para os postos de saúde”, explica Ticiana.

O restaurante atende cerca de 600 pessoas diariamente. Para evitar aglomeração, o funcionamento ocorre nos seguintes horários: de segunda a sexta-feira, das 10 às 11 horas, horário preferencial para idosos, pessoas com deficiência e gestantes; e das 11 às 13 horas, para o público em geral.

A refeição custa R$ 2 e é balanceada em um cardápio variado e supervisionada por um nutricionista. O equipamento beneficia, principalmente, o público mais vulnerável e que precisa repor uma alimentação rica em vitaminas, proteínas e ferro.



