Fotos dos bastidores da Amazon no Ceará: Whey Protein e cuecas são os mais pedidos

A multinacional Amazon revela com exclusividade ao O POVO o funcionamento do Centro de Distribuição instalado em Itaitinga, na Grande Fortaleza, no Ceará

Com 32 mil metros quadrados (m²), o equivalente a quatro campos de futebol, o Centro de Distribuição (CD) da Amazon instalado na cidade de Itaitinga, na Grande Fortaleza, revela com exclusividade os bastidores de funcionamento ao O POVO. Uma das curiosidades diz respeito aos produtos entregues com mais frequência pelo centro logístico no Ceará: remessas de Whey Protein e cuecas.

Rafael Rosemberg, gerente de operações, conta que a estrutura montada em Itaitinga tem apenas 20% da capacidade de armazenamento utilizada até agora, o que abre margem de expansão para empresa - tanto de assumir mais produtos, quanto de contar com mais colaboradores.

As prateleiras de grandes proporções, os pacotes e os carrinhos abarrotados de inúmeros produtos, em sua maioria alimentícios, fazem o Centro de Distribuição da Amazon ser parecido com um hipermercado. Mas o esquema logístico de entregas revelam a infraestrutura humana e técnica que mantém o funcionamento 24 horas da unidade.

Atualmente, a empresa promete entregar os pedidos em até 2 dias em mais de 700 cidades brasileiras, incluindo Fortaleza. Apesar da prometida agilidade, a Amazon garante que há um rigoroso controle de qualidade. Produtos fora do padrão ou defeituoso? O destino é a reciclagem e um novo item será enviado, ainda dizem que dentro do prazo estabelecido.

