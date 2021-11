Navegano Educa oferta curso gratuito de negócios especializados em confeitaria vegana

Projeto tem parceria com governo estadual e conta com aulas sobre confeitaria voltadas para a produção de bolos veganos e sem glúten, e também com aulas de empreendedorismo

A Navegano Educa está com inscrições abertas para um curso para Negócios de Confeitaria Vegana, gratuito e online, no dia 20 de novembro de 2021, das 16h às 21h30, com apoio do Governo do Estado do Ceará. Podem participar residentes de todo o Estado.

A programação conta com aulas sobre confeitaria voltadas para a produção de bolos veganos e sem glúten e também com aulas de empreendedorismo, a fim de proporcionar aos participantes uma experiência de contato com profissionais de referência nas suas respectivas áreas de atuação.

Nas aulas de confeitaria serão ensinadas as seguintes receitas veganas:

Bolo naked de cenoura e brigadeiro;



Bolos de pote de chocolate com morangos e creme branco;



Bolos de padaria deliciosos de limão com coco.

As aulas serão ministradas pela Chef confeiteira Nathalia Soares (conhecida como @chubbyvegan), também gastrônoma e técnica em nutrição, atuante no mercado de culinária vegana desde 2009 e fundadora da marca Chubby Vegan.

As aulas de empreendedorismo serão ministradas por profissionais com experiência de mercado nos seus respectivos assuntos.

Os conteúdos abordados auxiliarão os alunos na jornada de gestão dos seus negócios com aulas voltadas para modelagem de negócios, precificação de produtos, gestão de marca, gestão de mídias sociais, noções básicas de produção de artes gráficas, fotografia e produção audiovisual para redes sociais e criação e gestão de e-commerce.

De acordo com pesquisa do IBOPE Inteligência realizada em 2018, 14% da população brasileira se declara vegetariana. Hoje, isso se traduz em um contingente de 30 milhões de brasileiros que se declaram adeptos a esta opção alimentar.

Além disso, em pesquisa do IBOPE realizada em 2012, Fortaleza ficou com o título de maior população vegetariana em relação ao total demográfico, com 250 mil pessoas, ou seja, 14% da população, demonstrando que a capital é um excelente centro de oportunidades para o desenvolvimento de negócios nesse setor.

Programação

16:00 - Live de abertura: Porque o veganismo é o futuro? Com Thays Almeida, empreendedora e produtora executiva da Navegano Educa

e produtora executiva da Navegano Educa

16:20 - Aprenda a produzir um bolo de cenoura e brigadeiro! Com Chubby Vegan, confeiteira vegana desde 2009

vegana desde 2009

vegana desde 2009 17:00 - Como criar o primeiro Modelo de Negócio da minha empresa? Com Ikaro Castro,

responsável pelo Programa de Aceleração Scale-Up Outliers da Endeavor

responsável pelo Programa de Aceleração Scale-Up Outliers da Endeavor 17:20 - Como precificar os produtos que irei vender? Com Thays Almeida

17:40 - O que é necessário para criar e gerir uma marca? Com Daniel Almeida, designer e criador da marca Loja Que Lucra

criador da marca Loja Que Lucra

18:10 - Aprenda a fazer bolos de pote de chocolate com morangos e creme branco! Com Chubby Vegan

Chubby Vegan

Chubby Vegan 18:50 - Aprenda do zero a produzir artes gráficas para o seu negócio! Com Mariana Guedes,

designer na empresa Positive Brands e criadora da Feira Navegano

19:10 - Entenda como gerir suas Redes Sociais! Com Havenna Frota, empresária e proprietária da empresa Loja Que Lucra

da empresa Loja Que Lucra

da empresa Loja Que Lucra 19:40 - Faça fotos que vendem! Com Arthur Ferreiraz, Fotógrafo e produtor de conteúdo

19:55 - Aprenda a produzir bolos de padaria deliciosos de limão com coco! Com Chubby Vegan

20:35 - Aprenda a produzir vídeos para redes sociais! Com Arthur Ferreiraz

20:50 - Entenda como criar o seu e-commerce do zero! Com Gabriela Moraes, coordenadora de e-commerce na Positive Brands

de e-commerce na Positive Brands

Serviço

Curso para Negócios de Confeitaria Vegana

Data: 20/11 (sábado)

Horário: Das 16h às 21h30min

Local: Virtual - Canal do Youtube da Navegano Educa - o link de acesso será compartilhado somente com os inscritos.

somente com os inscritos.

Link para inscrição: https://mailchi.mp/dc213307caee/naveganoeduca

Para mais informações, você pode entrar em contato através do perfil de Instagram

@naveganoeduca ou através do número: +55 85 996762248.



