Gasolina vendida no Ceará é a terceira mais cara do Nordeste

Preço do litro do diesel no Estado já é o mais caro da Região, de acordo com levantamento semanal feito pela ANP

O preço médio do litro da gasolina no Ceará foi pra R$ 6,91 na semana encerrada em 6 de novembro, seguindo em mais de um mês de alta consecutiva. O preço médio aumentou 1,67% ou R$ 0,11 com relação à semana imediatamente anterior, quando a média no Estado estava em R$ 6,80.



As informações divulgadas pela Agência Nacional de Petróleo, Biocombustível e Gás Natural (ANP) ainda indicam que o a gasolina vendida aos condutores cearenses é a terceira mais cara de todo o Nordeste, perdendo apenas para Rio Grande do Norte (R$ 7,228) e Piauí (R$ 7,214).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto ANP habilita oito petroleiras para 2º Leilão da Cessão Onerosa

ANP divulga lista de habilitados para licitação de volumes excedentes

Preço dos combustíveis volta a ter dois dígitos após vírgula na bomba

Quixeramobim tem dez postos autuados em fiscalizações de combustíveis

O Etanol também está em alta há mais de um mês, com preço médio de R$ 5,64. O combustível, porém, chega a ser comercializado no Estado com valores a partir de R$ 4,99 até R$ 6,25.



Já o diesel, cujo preço foi alvo de protestos pelos caminhoneiros na última semana, sofreu um aumento de 3,08%, saindo de R$ 5,582, na semana entre 24 e 30 de outubro, para R$ 5,754 entre 31 de outubro e 6 de novembro. Neste caso, o Ceará ostenta o preço médio mais caro da Região, de acordo com a ANP.

Sobre o assunto Postos de combustível são autorizados a fazer delivery de gasolina e etanol

Alta de preços pelo País

A gasolina e o óleo diesel ficaram ainda mais caros nos postos na média nacional ao longo da última semana, segundo levantamento da ANP. O litro da gasolina estava custando, em média, R$ 6,71, no período de 31 de outubro a 6 de novembro, no último sábado, o que representa uma alta de 1% frente à semana anterior, quando a Petrobras anunciou reajuste nas refinarias.

No dia 26 de outubro, o preço cobrado pela estatal pela gasolina subiu 7% e o do diesel, 9%. Nos postos, ao menos por enquanto, essa alta não foi completamente repassada aos consumidores.

O litro do óleo diesel ficou 2,3% mais caro no mesmo intervalo de tempo, nos postos, passando de R$ 5,21 para R$ 5,33. Enquanto o preço do botijão de 13 kg de gás liquefeito de petróleo (GLP), o gás de cozinha, aumentou 0,4% na revenda, de R$ 102,04 para R$ 102,48. O produto não foi reajustado nas refinarias junto com a gasolina e o óleo diesel, na última vez.

A gasolina mais cara do País é vendida no Rio Grande do Sul, a R$ 7,99. O combustível foi encontrado a esse valor no município de Bagé. Na cidade paulista de Atibaia, em contrapartida, foi encontrada a gasolina mais barata, a R$ 5,297. Já o óleo diesel mais caro é vendido em Cruzeiro do Sul, no Acre, a R$ 6,7. E o mais barato, em Sumaré (SP), a R$ 4,29.

Confira os preços:

RIO GRANDE DO NORTE: R$ 7,228

PIAUÍ: R$ 7,214

CEARÁ: R$ 6,91

BAHIA: R$ 6,766

SERGIPE: R$ 6,737

PERNAMBUCO: R$ 6,673

ALAGOAS: R$ 6,558

MARANHÃO: R$ 6,517

PARAÍBA: R$ 6,507



Tags