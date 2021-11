Camilo quer Ceará como 2º estado do País que mais investe em valor nominal

Diante do cenário de terceiro estado do Brasil em gasto nominal de investimento público em 2020, Camilo Santana (PT), governador do Ceará, lançou o desafio à Secretaria da Fazenda (Sefaz) nesta terça-feira, 9 de novembro, de voltar o Estado a segundo colocado no País que mais investe em 2021, perdendo apenas para São Paulo.

A fala foi dita em cerimônia oficial de inauguração da nova linha de produção da Votorantim Cimentos no Complexo do Pecém, com lançamento de produto no mercado cearense. A unidade teve investimento de R$ 200 milhões e vai produzir 1 milhão de toneladas de cimento por ano.

Em seu discurso, Camilo disse que quer mudar o resultado de 2020, em que o Estado perdeu para Paraná e São Paulo, e frisa que mesmo em ano de pandemia o Ceará se destacou.

Para se ter ideia, segundo o Balanço Geral - relatório contábil de 2020 do Governo do Estado, ano passado foi o sexto ano consecutivo em que o Ceará ficou em primeiro lugar como investidor público no Brasil, mas isso comparado a sua Receita Corrente Líquida (RCL). Em valor nominal que fica em terceiro.

Enquanto a média de investimento público nas unidades da Federação é na ordem de R$ 1,391 bilhão, em 2020 o Estado gastou R$ 2,483 bilhões, quase o dobro da média nacional.

O resultado representou aumento de 12,33% comparado a igual período de 2019. Somente do Tesouro foram mais de R$ 1 bilhão dentro desses investimentos, conforme o relatório.

Umas das maiores contribuições vieram das aquisições dos hospitais Leonardo da Vinci e Hospital Geral de Crateús (R$ 48.146.866,99), além da amortização da dívida (R$ 1.035.534.939,14).

Assim, a média nacional de investimento público frente à RCL ficou em 5,8% e a do Ceará foi de 11,3%. Estes resultados se deram no ano passado, em período de pandemia, enquanto o Governo Federal teve o pior desempenho em investimento público em toda a série histórica.

