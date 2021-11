Ceará vai adotar passaporte da vacina para entrada em qualquer estabelecimento

Os cearenses vão ter que mostrar passaporte da vacina para entrar em qualquer estabelecimento. A informação foi confirmada durante reunião do Governo do Estado, nesta segunda-feira, 8, com representantes das cadeias produtivas de eventos, turismo e alimentação fora do lar.

A medida até então estava em estudo pelo Executivo e será colocada em prática. De acordo com o secretário executivo da Seplag, Flávio Ataliba, o passaporte da vacina funcionará por meio de um aplicativo padronizado interligado à plataforma do Conecte SUS, a ser lançado até o fim do ano.

Embora seja a principal forma de acesso, o secretário não descartou, no entanto, a possibilidade de apresentação do cartão de vacina, mas reiterou que a apresentação de testes negativos para a Covid-19 não será aceita como equivalente ao passaporte da vacina.

A adoção do passaporte da vacina pode acelerar, inclusive, a flexibilização de restrições ainda vigentes nos diferentes tipos de estabelecimento, acrescentou Flávio Ataliba.

Apesar disso, está descartada a liberação do uso de máscaras nas festas de fim de ano, exceto para o consumo de alimentos e bebidas. (Colaboraram Beatriz Cavalcante e Laura Beatriz)





