Com valorização da Tesla, Elon Musk ganha em um dia 2,5% do PIB do Brasil

O fundador da Tesla, Elon Musk, angariou uma quantia considerável de dinheiro nessa segunda-feira, 26. As ações da empresa valorizaram quase 10% após o anúncio de um contrato com a locadora de carros Hertz, levando o valor da companhia a superar brevemente mais de US$ 1 trilhão (cerca de R$ 5,5 trilhões).

Com a valorização, a fortuna de Musk, que é o maior acionista da Tesla, também aumentou. Ele está cerca de 36 bilhões de dólares mais rico - aproximadamente R$ 200 bilhões, em conversão direta.

O valor equivale a cerca de 2,5% do Produto Interno Bruto brasileiro, que foi de aproximadamente US$ 1,445 trilhão em 2020. Ou seja: em poucas horas, Musk sozinho ganhou mais dinheiro que a soma de tudo que é produzido no Brasil em nove dias.

Após o aporte, Elon Musk está mais confortável na posição de homem mais rico do mundo. Ele disputava o posto de maneira acirrada com Jeff Bezos, fundador da Amazon - no começo do mês, Musk tinha US$ 209 bilhões, enquanto Bezos valia US$ 191 bilhões, segundo a Bloomberg.

Agora, o fundador da Tesla tem cerca de US$ 289 bilhões, enquanto Bezos vale "apenas" US$ 193 bilhões. A diferença, que chegou a menos de 1% em agosto, agora é de mais de 50% a favor de Musk.

