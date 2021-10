Coreia do Sul: PIB avança 0,3% no 3º trimestre ante o 2º trimestre

O Produto Interno Bruto (PIB) da Coreia do Sul subiu 0,3% no terceiro trimestre de 2021, na comparação com o segundo, segundo cálculos do Banco da Coreia (BoK, na sigla em inglês), divulgados nesta segunda-feira, 25.

A expectativa era de avanço de 0,6%. Em relação ao ano anterior, a atividade econômica cresceu 4,0% no período, abaixo da alta de 4,3% esperada por analistas. Fonte: Dow Jones Newswires.

