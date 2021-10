TIM tem lucro líquido normalizado de R$ 474 milhões no trimestre; alta de 21,4%

A operadora de telecomunicações TIM registrou lucro líquido normalizado de R$ 474 milhões no terceiro trimestre deste ano, aumento de 21,4% sobre igual período de 2020. O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) normalizado somou R$ 2,167 bilhões, alta de 4,5% na mesma base de comparação.

A margem Ebitda normalizada passou de 47,3% para 48% entre os períodos.

A receita líquida totalizou R$ 4,512 bilhões, avanço de 2,8% sobre igual trimestre do ano anterior. A receita líquida de serviços, por sua vez, avançou 4,2% na comparação anual, para R$ 4,382 bilhões.

Já a receita líquida de produtos registrou queda de 28,3% na comparação entre os trimestres, impactada por uma piora observada nos indicadores macroeconômicos no período e por problemas de fornecimento de alguns equipamentos, informou a companhia.

A receita do serviço móvel totalizou R$ 4,096 bilhões, um crescimento de 4,1% comparado com o mesmo período do ano passado. O resultado, segundo a TIM, é explicado principalmente pela dinâmica do Receita Média Mensal Por Usuário (ARPU Móvel) que registrou crescimento de 4,4% na comparação anual e atingiu R$ 26,5, refletindo o êxito na continuidade da estratégia da companhia em monetizar sua base de clientes através das migrações para planos de maior valor, em meio a uma performance destacada do segmento pós-pago.

A base móvel de clientes cresceu 0,9%, para 51,614 milhões, enquanto a base de clientes Live cresceu 7,7% para 675 mil.

Enquanto isso, o resultado financeiro líquido da operadora ficou negativo em R$ 211 milhões, uma melhora em relação ao resultado financeiro negativo de R$ 244 milhões do terceiro trimestre de 2020.

Os investimentos (capex) totalizaram R$ 897 milhões com a expansão da rede e a preparação para recebimento dos ativos da Oi Móvel.

