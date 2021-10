Tesla atingiu brevemente o valor de mercado de US$ 1 trilhão

19:01 | Out. 25, 2021

Por volta das 14h35 de Brasília, com valorização de 9,3%, as ações da Tesla chegavam a 994,22 dólares, o que lhe conferia uma capitalização pouco menor que o trilhão de dólares que havia atingido pouco antes.

A gigante de veículos elétricos Tesla atingiu por um momento um trilhão de dólares em valor de mercado nesta segunda-feira (25), após uma grande encomenda da locadora de automóveis Hertz.

A disparada ocorreu depois que a Hertz anunciou uma ordem de compra de 100 mil carros Tesla para até o final de 2022.

O pedido da Hertz seguiu os fortes ganhos relatados pela Tesla na semana passada, ambos mostrando a solidez da companhia, apesar da escassez de semicondutores que afetou com mais força outras fabricantes de veículos.

Os principais analistas da Morgan Stanley aumentaram de 894 para 1.200 dólares sua projeção do desempenho das ações da empresa após destacar sua receita "extraordinária" no último trimestre, mesmo com os problemas na cadeia de suprimentos.

Uma nota da Morgan Stanley previu que nos próximos 12 a 18 meses a Tesla "demonstraria" sua capacidade de atingir o valor de um trilhão de dólares à medida que aumenta sua produção e sua oferta de modelos e serviços.

A avidez pelas ações da Tesla ignora um aviso das autoridades dos Estados Unidos à empresa por não implementar algumas recomendações sugeridas para seu programa de direção autônoma.

