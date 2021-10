Prefeitura de Caucaia anuncia pavimentação em 10 ruas do município

O município de Caucaia, distante 15 km de Fortaleza, realizará a pavimentação em, pelo menos, 10 ruas em diferentes bairros da cidade. A ordem foi oficializada pelo Vitor Valim (Pros) nessa quarta-feira, 13. De acordo com o gestor, quatro ruas no bairro Parque Boa Vista passarão pela melhoria, além de duas no Padre Júlio Maria e mais quatro ruas na Primavera, zona rural do município.

A implementação foi anunciada durante visitas do prefeito a moradores das localidades, também na quarta-feira. "Obra de pavimentação é sinônimo de qualidade de vida e acessibilidades para os moradores do bairro”, enfatizou o prefeito Vitor Valim.

A Prefeitura de Caucaia declarou que a ordem de serviço para o início das obras já foi assinada. No entanto, ainda não foi divulgada uma data para o início ou prazo final para a entrega das vias.

Tags