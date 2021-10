Siderúrgica abre 80 vagas para Jovem Aprendiz e Aprendiz PCD

A Companhia Siderúrgica do Pecém (CSP) abriu seleção para 80 vagas do Programa Aprendiz e Aprendiz Pessoa com Deficiência (PCD). A preferência é de habitantes dos municípios de Caucaia e São Gonçalo do Amarante, nos entornos da empresa, mas interessados de outras cidades também podem se inscrever.

Os requisitos para participar da seleção é estar entre 18 e 23 anos de idade e ter concluído o ensino médio e/ou técnico, no caso de Aprendiz. Para o Aprendiz PCD, a exigência é ter acima de 18 anos e concluído o ensino médio e/ou técnico.

O processo de inscrição fica aberto até 29 de outubro e será completamente online, feito no www.cspecem.com/trabalhe-conosco/. De acordo com o cronograma de contratação, serão 40 vagas preenchidas em janeiro e mais 40 vagas em março.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Empresas ‘brigam’ por executivos de Finanças

"O objetivo é desenvolver jovens profissionais para oportunidades futuras na siderúrgica ou em outras empresas no mercado de trabalho.

Para isso, os aprendizes fazem o curso de Operador de Processo Siderúrgico, ministrado em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial do Ceará (Senai-CE).

A CSP promete, além de "salário compatível com a Lei da Aprendizagem", transporte, refeição na empresa, vale alimentação; plano de Saúde e odontológico e seguro de Vida. Dos 379 aprendizes que já passaram pela empresa, 213 foram contratados, segundo destaca.

Serviço:

Etapas do processo seletivo

Inscrições: 14/10 a 29/10

Início das turmas: Janeiro/2022 (40 vagas) e Março/2022 (40 vagas)

Requisitos

Para Aprendiz: de 18 a 23 anos; ter concluído Ensino Médio ou Técnico completo; residir em municípios próximos à CSP.

Para Aprendiz PCD: a partir de 18 anos; ter concluído Ensino Médio completo.

Salários e Benefícios

Salário compatível com a Lei da Aprendizagem;

Transporte;

Refeição na empresa;

Vale alimentação;

Plano de Saúde e Odontológico;

Seguro de Vida.

Formação teórica e prática:

Operador de processo siderúrgico

Carga horária: conforme prevista na Lei de Aprendizagem

Local: dependências da CSP, em São Gonçalo do Amarante

Inscrições e dúvidas:

Site da CSP, na aba “Trabalhe Conosco”, em http://cspecem.com/ trabalhe-conosco/

Tags