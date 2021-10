Governo do Ceará cria grupo de trabalho para discutir festas de fim de ano

18:22 | Out. 21, 2021

Segundo o governador Camilo Santana (PT), em breve comitê vai avaliar as possibilidades para a realização das festas

O governador Camilo Santana (PT) criou um grupo para discutir não somente o Réveillon da prefeitura de Fortaleza, como também as festas de fim de ano. O prefeito da capital cearense, José Sarto (PDT), afirma que a prefeitura vem trabalhando internamente sobre assunto, e na sexta-feira passada (15) essa demanda foi enviada para discussão no comitê de gestão da crise sanitária do Estado.

"O governador fez um comitê de gestão da crise sanitária e eu coloquei para o ele os dados que a gente já havia tendo na prefeitura, e com o avançar da vacinação condicionamos todas as nossas ações às recomendações sanitárias." O prefeito pontua, ainda, que caso o evento aconteça, as pessoas terão que estar vacinadas.



“O passaporte de vacina já existe, agora só estamos integrando qual ferramenta vai uniformizar o sistema, que será para todos os tipos de festas”, complementa Camilo Santana.

As recentes liberações de aumento de público no setor de eventos animam o mercado e geram expectativa de que sejam liberadas festas de fim de ano, o anúncio é feito quando o Estado celebra mais de 70% da população vacinada contra Covid-19.



