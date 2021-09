Novo decreto no Ceará: eventos com até 400 pessoas em ambiente aberto são liberados a partir de segunda, 20

Articulista quinzenal do O POVO

O anúncio foi realizado pelo governador do Estado, Camilo Santana (PT), nesta sexta-feira, 17 de setembro, ao lado da secretária Executiva de Vigilância e Regulação da Sesa, Ricristhi Gonçalves

Eventos no Ceará com até 400 pessoas em ambiente aberto são liberados a partir de segunda, 20, mas com protocolo específico. Em locais fechados serão 200 pessoas, conforme novo decreto de isolamento social.

Além disso, restaurantes do Estado funcionarão até 1 hora no Ceará com até 8 pessoas por mesa também a partir de segunda, 20 de setembro.

Até domingo, 19, eventos estão autorizados com limitação de até 300 pessoas, conforme protocolo específico.

Veja o decreto que vai até domingo, 19 de setembro

O decreto de isolamento social no Ceará que começou na segunda feira, 6 de setembro (06/09) foi anunciado por Camilo Santana na sexta-feira, 3. O documento trouxe alterações no horário de funcionamento do comércio de rua e das academias de ginástica, por exemplo.

As mudanças valem até este domingo próximo, dia 19 de setembro. Desde meados de agosto, novos decretos são anunciados a cada 15 dias.

O POVO organizou uma lista do que pode e o que não pode a partir de amanhã baseada no decreto, confira:

Atividades religiosas e setores do comércio e serviços: o que mudou?

Comércio de rua passa a funcionar das 8h às 22h, com limitação de 50% da capacidade de atendimento;

Academias passam a funcionar das 5h30 às 22h30;

Eventos autorizados com limitação de até 300 pessoas, conforme protocolo específico;

Autorização de eventos-teste , seguindo os protocolos sanitários, incluindo a obrigatoriedade de todos comprovarem o esquema vacinal completo (D1 + D2 ou dose única) e exames negativos com testes válidos até 48h horas antes dos eventos;

Restaurantes seguem podendo funcionar de 8h às 0h, exceto para os estabelecidos em shoppings, que funcionarão a partir de 10h;

As instituições religiosas poderão realizar celebrações presenciais, desde que respeitados o limite de 70% (setenta cento) da capacidade, o horário de “toque de recolher” e as regras estabelecidas em protocolos sanitários, mantida, em todo caso, a recomendação para que as celebrações permaneçam sendo realizadas exclusivamente da forma virtual;

Barracas de praia seguem podendo funcionar das 8h às 0h.

Estabelecimentos que operam como "buffet" e assemelhados poderão funcionar como restaurante, obedecendo as medidas para o setor de alimentação fora do lar

Autoescolas poderão ministrar aulas práticas a partir das 6h, de segunda a domingo, e também podem funcionar para atendimento das 8h às 22h;

Restaurantes de hotéis, pousadas e congêneres poderão funcionar sem restrição de horário para hóspedes;

Permanece autorizada a operação de até 50% da frota de buggy, com recomendações;

O que segue proibido: quais atividades não estão liberadas?

Festas e alguns tipos de eventos;

Vedação à entrada e permanência em hospitais, públicos ou particulares, de pessoas estranhas à operação da respectiva unidade, à exceção de pacientes, seus acompanhantes e profissionais que trabalhem no local;

Aglomerações de pessoas em espaços públicos ou privados;



Toque de recolher no Ceará: qual o horário e o que não pode?

O “toque de recolher” será observado, nos municípios do Estado, de segunda a domingo, no horário de 1h às 5h;

O que não pode: a circulação de pessoas nas ruas e espaços públicos;

a circulação de pessoas nas ruas e espaços públicos; O que pode: deslocamentos somente nos casos de serviços de entrega, para atividades liberadas nos termos do inciso II, deste artigo, ou em função do exercício da advocacia ou de funções essenciais à Justiça na defesa da liberdade individual.

O que pode: quais atividades estão liberadas?

Autorização para a realização por meio virtual, inclusive para registro de votos, das assembleias ordinárias e extraordinárias de condomínios residenciais ou não residenciais, verticais ou horizontais;



Uso de máscara segue obrigatório;

Uso controlado dos espaços comuns e equipamentos de lazer em condomínios de praia; Permitido o uso de equipamentos públicos culturais, exclusivamente para transmissão virtual de atividades culturais, sem a presença de público;

O uso de espaços públicos e privados abertos, inclusive “arenhinhas”, para a prática de atividade física e esportiva individual ou coletiva, desde que evitadas aglomerações;

É permitido o acesso às praias, desde que preservado o distanciamento social e evitadas aglomerações.

Operação de piscinas e parques aquáticos em barracas de praia, limitada em 30% da capacidade;

Funcionamento de feiras livres, obedecido protocolos;

Liberação de áreas de lazer e das piscinas de clubes, obedecidos protocolos;

Operação de parques de diversão, com capacidade máxima de 30%;

O funcionamento de teatros, museus, bibliotecas e cinemas, observadas as regras estabelecidas em protocolo sanitário, bem como a limitação de capacidade de 50%;

As atividades no Polo de Artesanato da Beira-Mar, no município de Fortaleza;

O funcionamento de parques aquáticos associados a empreendimentos hoteleiros, limitada a 60%;

Apresentações musicais nas áreas comuns de condomínios realizadas por, no máximo, 2 (dois) profissionais, desde que seja essa uma iniciativa do próprio condomínio e siga outros protocolos;

Funcionamento de espaços em clubes para a prática de esporte ou atividades físicas individuais e coletivas, observado protocolos;

A realização de concursos e seleção públicas destinadas ao preenchimento de cargos ou funções no serviço público, cabendo protocolos.

Os treinos, as provas e os jogos de competições esportivas, individuais ou coletivas, estão autorizados, desde que sem a presença de público.

Atividades de ensino: o que mudou?

Ampliação da capacidade máxima de estudantes para 70% por sala em todos os níveis e atividades de ensino já liberadas no Ceará.

>> Clique aqui para conferir o novo decreto de isolamento social no Ceará <<

