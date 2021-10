Black Friday: Americanas lidera como loja digital favorita dos brasileiros

22:10 | Out. 13, 2021

Prevista para 26 de novembro, a Black Friday de 2021 prevê um aumento na intenção de compra dos brasileiros. Segundo pesquisa realizada pela Conversion, agência de Search Engine Optimization (SEO), a Americanas S.A. aparece como loja digital favorita entre os consumidores do País, com 17,67% da intenção de compra. Em segundo lugar, figura a Magazine Luiza, com 14,9%.

A estadunidense Amazon tem 11,98% da preferência, enquanto as Casas Bahia, marca da varejista Via, teve 9,83% da intenção total dos consumidores. O estudo da Conversion ouviu 400 brasileiros com acesso à Internet. Durante a análise, foi percebida o aumento na intenção de compra. Em 2020, 76,50% dos brasileiros ouvidos compraram na Black Friday; para este ano, a expectativa é uma subida para 87,75%.

Black Friday: período de faturamento

A Black Friday ganhou força no comércio brasileiro nos últimos anos. Em 2020, mesmo em meio à pandemia de Covid-19, o período gerou faturamento de R$ 7,7 bilhões no setor. O número foi um crescimento de 21,9% em relação ao ano anterior. Os pedidos online feitos na Black Friday de 2020 representaram 4% de todos os feitos durante o ano, segundo pesquisa da Neotrust, empresa dedicada a transparência no varejo.

E o cenário para 2021 pode ser de ainda mais crescimento. Até junho deste ano, o setor de e-commerce, isto é, vendas na Internet, cresceu 31% em relação ao mesmo período de 2020, conforme relatório divulgado pela Ebit em parceria com a Nielsen. Espera-se um faturamento de cerca de R$ 10 bilhões para a Black Friday 2021.



