Comércio cearense cresce 2% em agosto e tem melhor resultado do País

As vendas do comércio varejista do Ceará cresceram 2% em agosto ante julho deste ano na série com ajuste sazonal da Pesquisa Mensal do Comércio (PMC). No acumulado de 2021, a variação positiva foi de apenas 0,6% frente ao período correspondente em 2020. Nos últimos 12 meses, crescimento de 1,8%.

O Ceará ficou em primeiro lugar entre os três estados com resultado positivo no comércio em agosto. Em segundo lugar e em terceiro ficaram Maranhão (1,0%) e Roraima (0,3%), respectivamente.

O comércio varejista teve resultados negativos nas outras 24 unidades da federação em agosto, com destaques para Rondônia (-19,7%), Paraná (-11,0%), Mato Grosso (-10,9%), Acre (-10,2%) e Santa Catarina (10,1%).

Já na comparação com o mês de agosto de 2020, a performance do comércio foi de queda de 11,8%. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira, 6, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O resultado ante 2020 veio dos recuos de grande parte dos segmentos com destaque para Livros, jornais, revistas e papelaria (-33,8%), Móveis e eletrodomésticos (-30,9%) e Outros artigos de uso pessoal e doméstico (-19,7%). Comércio de Combustíveis e lubrificantes apontou variação crescente de 3,4%.

O comércio varejista ampliado registrou declínio de 4,2%, frente a agosto do ano passado, na atividade de veículos e motos, partes e peças houve alta de 19,3% e no setor de material de construção, queda de 8,7%.

