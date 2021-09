Concurso da Caixa exclusivo para PcD encerra inscrições hoje; veja conteúdo da prova

As inscrições para o concurso público da Caixa Econômica Federal (CEF) encerram-se nesta segunda-feira, 27. Ao todo, são ofertadas 1 mil vagas de nível médio destinadas exclusivamente a pessoas com deficiência (PcD). Para o Ceará, estão previstas 35 vagas de início imediato. Os interessados precisam realizar o pagamento de R$ 33 de taxa para efetivar a inscrição.

Em nível nacional, serão mil vagas ofertadas para início imediato e outras 100 para construção de cadastro reserva. O salário inicial dos convocados será de R$ 3 mil, além dos benefícios, para jornada de trabalho de 30 horas semanais, sendo 6 horas diárias. Com os benefícios, o salário inicial pode chegar a R$ 4.486,03.



Os aprovados no concurso serão alocados como técnicos bancários e poderão optar pela atuação nas agências da Caixa ou ainda no setor de Tecnologia da Informação da entidade financeira. A aplicação da prova está prevista para ocorrer no dia 31 de outubro e contará com pontos de realização em todos os estados do Brasil.

Além das vagas para contratação imediata, o edital prevê a formação de cadastro reserva com 100 profissionais. Ao se inscrever no concurso, o candidato pode optar por trabalhar na rede de agências ou na área de Tecnologia da Informação (TI) do banco.

Entre as atividades a serem desenvolvidas estão: execução de atividades bancárias, comercialização de produtos e serviços, prestação de atendimento e realização de negócios e atividades administrativas.

Para se inscrever, os interessados deverão acessar o site da banca organizadora do concurso, a Fundação Cesgranrio, onde também poderão consultar o edital completo. O único requisito é a apresentação do certificado de conclusão do Ensino Médio e apresentação de laudo médico que comprove a condição de PcD expedido há, no máximo, 36 meses, a contar da data de início do período de inscrição.

Benefícios

Participação nos lucros

Plano de saúde

Plano de previdência complementar

Auxílio refeição e alimentação

Vale transporte

Auxílio creche

Além disso, há diversas ações de capacitação e oportunidades para ascensão e desenvolvimento profissional. O regime de contratação do banco é o celetista; por isso, o contrato de trabalho terá o FGTS como direito, assim como outras garantias.

O que estudar para o concurso da Caixa?

Além de conhecimentos gerais também serão cobrados conhecimentos específicos do setor de administração, bancário, de tecnologia da informação, noções de estatística e matemática financeira. Confira conteúdo completo, aqui.

A seleção será composta por prova objetiva com 60 questões de múltipla escolha, sendo 30 questões de

Conhecimentos Básicos e 30 questões de Conhecimentos Específicos e prova de redação. De forma resumida, os conteúdos concentram-se em:

Conhecimentos Básicos



Matemática



Atualidades



Ética



Conhecimentos Específicos



Legislação Específica



Atendimento



Conhecimentos Bancários

Dicas para o concurso

Para candidatos que desejam ingressar na carreira pública, o professor de cursos preparatórios Luiz Rezende, da AlfaCon Concursos, preparou algumas dicas para o concurso da Caixa. Veja:

>> Busque provas de concursos anteriores e tente resolvê-las no formato simulado;



>> Com as provas antigas, tente mensurar o tempo de resposta e seu desempenho nas disciplinas. Esse exercício ajuda na organização e diminui a ansiedade na hora da prova;

>> Tente identificar os conteúdos que apresentam maior dificuldade e reserve um tempo diário para fixá-los;

>> Estude apenas com apostilas e materiais didáticos atualizados;

>> Segundo o professor Rezende, as matérias de Estatística e Atendimento Bancário são, historicamente, as mais difíceis para os candidatos. Procure visitar todos os tópicos destas disciplinas;

>> Zerar qualquer disciplina elimina automaticamente o candidato, independente do desempenho em outras matérias. Portanto, invista seu tempo na revisão de todo o conteúdo.

Veja cronograma completo do concurso da Caixa para PcD

Inscrições - 10 a 27/09/2021

Solicitação de inscrição com isenção - 10 a 17/09/2021



Resultado preliminar dos pedidos de isenção - 21/09/2021



Contestações - 21 e 22/09/2021



Resultado dos recursos - 24/09/2021



Lista nominal provisória dos inscritos que solicitaram atendimento especial para prova - 07/10/2021



Recursos - 07 e 08/10/2021



Link para consulta individual da situação da inscrição - 15/10/2021



Liberação do cartão de confirmação de inscrição - 27/10/2021



Atendimento a dúvidas - 28 e 29/10/2021



Aplicação das provas objetivas e de Redação - 31/10/2021



Divulgação dos gabaritos das provas objetivas - 01/11/2021



Recursos sobre aplicação da prova - 01 e 02/11/2021



Prazo para informações pessoais no cadastro - 03 e 04/11/2021



Disponibilização da imagem do Cartão-Resposta - 17/11/2021



Divulgação dos resultados das provas objetivas e das notas da Redação - 17/11/2021



Vista da prova de Redação e pedido de revisão das notas para quem tiver nota inferior a 50 - 17 e 18/11/2021



Resultado dos pedidos de revisão de notas de Redação - 22/11/2021



Aferição da veracidade da autodeclaração para candidatos pretos e pardos - 25 e 26/11/2021



Resultado preliminar da avaliação da veracidade da autodeclaração racial - 01/12/2021



Recursos - 01 e 02/12/2021



Prazo para atualização de endereço, se necessário - 03/12/2021



Divulgação do resultado preliminar do parecer da equipe multiprofissional sobre os laudos

Recursos - 04 e 05/12/2021



Resultado do recursos - 10/12/2021



Previsão de divulgação dos resultados finais - 10/12/2021

Serviço

Concurso da Caixa para Técnico Bancário 2021 - Exclusivo PcD

Inscrições: de 10 a 27 de setembro de 2021

Taxa: R$ 33 a ser paga até o dia

Informações no site: https://www.cesgranrio.org.br/pdf/caixa0121/caixa0121edital.pdf

*Com Marcelo Aprígio do Jornal do Commercio via Rede Nordeste

