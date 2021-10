Concursos com inscrições abertas no Ceará somam 656 vagas e salários de até R$ 20,5 mil

O Ceará está com, pelo menos, seis concursos abertos de cinco instituições diferentes que totalizam 656 vagas. Os salários variam de R$ 1.200 a R$ 20.569,31.

Os prazos para inscrições também variam, indo de 14 de outubro, no caso da Prefeitura de Paraipaba até 10 de novembro, no caso dos dois concursos (técnico-administrativo e professor) do Instituto Federal do Ceará (IFCE) cujo período de inscrição foi prorrogado na última sexta-feira, 8.

Para quem concluiu o ensino fundamental, o único certame com inscrições abertas é o da Prefeitura de Paraipaba, que paga R$ 1.200 para operador de motosserra (4 vagas). Lá há ainda vagas para ensino médio (64 vagas), também com salário de R$ 1.200,00; além de 288 vagas para ensino superior, com remunerações que vão de R$ 1.759,58 a R$ 4.000,00.

Por sua vez, quem tem ensino médio tem também como opções os concursos do IFCE e da Universidade Federal do Ceará (UFC), para as áreas técnico-administrativas e técnica, respectivamente. As remunerações nessa faixa de escolaridade variam de R$ 1.945,07 a R$ 2.904, 96. Os dois certames oferecem, ainda, vagas para ensino técnico, com rendimentos, entre R$ 2.446,97 e 2.904, 96; além de ensino superior, com salários de R$ 4.180,67 a R$ 4.638,00. No total, o IFCE oferece 49 vagas e a UFC 81 para essas áreas.

O IFCE está com 132 vagas abertas em um outro concurso: para docentes. O salário inicial é de R$ 4.472,64, podendo chegar a 9.616,18, e há a exigência de diploma de ensino superior. O regime é de 40 horas semanais.

Já o concurso da Aeronáutica vai selecionar 30 candidatos para vagas temporárias, com rendimentos de R$ 6.445,17 para trabalhar no Instituto de Fomento e Coordenação Industrial (IFI), em São José dos Campos (SP).

Por fim, a Procuradoria-Geral do Estado (PGE) está com concurso aberto, disponibilizando oito vagas para procuradores. O salário é de R$ 20.569,31. É preciso ter curso superior em Direito e registro na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

Os candidatos cearenses ainda disputam 300 mil vagas em certames em andamento e têm a expectativa pela abertura de outras 21 mil vagas em concursos previstos para ocorrer em breve.



Saiba mais sobre os concursos abertos no CE:

