Fábrica da Betânia no Ceará processará 200 mil litros de leite por dia mirando exportação

A marca Betânia Lácteos realiza inauguração da primeira fábrica com capacidade de produção de leite em pó do Ceará na manhã desta terça-feira, 5 de outubro. Unidade fica instalada no complexo industrial de Morada Nova, a cerca de 164 km de Fortaleza.

Com investimento na casa de R$ 70 milhões, unidade da empresa cearense tem capacidade de processar 200 mil litros de leite por dia e fará de Morada Nova polo produtor de todos os produto da linha de lácteos da marca com foco em aumentar presença no mercado de exportação.

Sobre o assunto Porto Seco entre Iguatu e Quixadá é solução para "gargalo logístico" no Ceará, avalia Sudene

Indústria de pescado Robinson Crusoé quer produzir 100 milhões de latas de atum no Ceará

Ceará mira exportação para Europa com fábrica da Robinson Crusoe e licitação de Escola de Pesca

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Não é uma fábrica grande, mas adequada, que nos dá possibilidade de licenciamento para exportação, com produtos com maior valor agregado", destaca o CEO da Betânia Lácteos, Bruno Girão. A previsão é de que sejam gerados 60 empregos diretos e outros 4 mil postos de trabalho indireto com funcionamento da nova fábrica no Estado.

O empresário pontuou ainda a relação de desenvolvimento econômico regional ao mencionar que toda matéria-prima da indústria será comprada de produtores familiares da região. Presente na cerimônia, o governador Camilo Santana destacou a fábrica de leite em pó como a maior do Norte e Nordeste e ressaltou a participação da Betânia no desenvolvimento da Região.

"A cada mês aplicamos cerca de R$ 30 milhões no campo com a compra dos nossos insumos de produtores locais", complementou Bruno. Conforme balanço da empresa, a cada 50 litros de leite produzido pela marca, um emprego é gerado na região Nordeste. Ao todo, a entidade empresarial mantém parcerias com aproximadamente 3,5 mil famílias de produtores de leite em 130 municípios dos nove estados do Nordeste.

Os destaques da linha de processamento com cerca de 5 mil m² no Ceará serão leite em pó e leite condensado, mas todos os demais compostos lácteos também serão produzidos no Estado e então distribuídos para o restante do País.

Com foco em inovação e sustentabilidade, a empresa celebra 50 anos de existência apostando em modernização da linha de processamento do leite e no fortalecimento da relação com produtores. Para o futuro, a Betânia mira novas parcerias, como o início das negociações para fusão com a mineira Embaré, dona da marca Camponesa.

A estimativa de faturamento das empresas após fusão é de cerca de R$ 3 bilhões por ano. Ainda na fala sobre inauguração da unidade no Estado, o CEO da Betânia destacou que os planos de desenvolvimento do empresa incluem novos aportes de investimento em outras regiões do Ceará.

Parceria também faz parte dos planos do governo do Estado, conforme comentário de Camilo. O gestor estadual destacou ainda irá expandir a política assistência para pequenos produtores comprarem tanques de resfriamento para armazenar o leite. "É uma garantia para o produtor, para a indústria, para toda cadeia", destaca.

Diante do avanço da vacinação contra Covid-19, define a geração de empregos e recuperação econômica como prioridade. "É o momento de recuperar o emprego das pessoas. O PIB cresceu acima do Brasil, geramos mais empregos que a média Nordeste e a Centro de Lideranças Públicas (CLP) apontou o Ceará como o mais competitivo do Nordeste. É um momento muito importante", declarou.

*Com informações e colaboração do Repórter Armando de Oliveira Lima

Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Tags