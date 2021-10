A cearense Betânia e a mineira Embaré negociam fusão, segundo jornal

A empresa cearense Betânia e a mineira Embaré negociam uma fusão entre suas operações, de acordo com o jornal Valor Econômico. A união resultaria em uma empresa com faturamento anual de mais de R$ 3 bilhões, podendo assim chegar ao segundo lugar entre as companhias do Brasil em captação de leite.

Mais detalhes em instantes.

