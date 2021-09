Indústria de pescado Robinson Crusoé quer produzir 100 milhões de latas de atum no Ceará

Meta deve ser alcançada até o fim do ano, após nova divisão de envase instalada na unidade de São Gonçalo do Amarante. A empresa pertencente ao grupo espanhol Jealsa, uma das cinco maiores indústrias de conserva de pescado do mundo

Ao contabilizar a marca de R$ 53 milhões investidos para a tecnologia industrial e modernização, a Robinson Crusoe, indústria brasileira de pescados em conserva, anuncia a inauguração da nova divisão de envases da unidade de São Gonçalo do Amarante, no Ceará. A expectativa é de que a indústria possa produzir até 100 milhões de latas de atum até o fim do ano.

Com a nova divisão, que será apresentada no dia 28 de setembro próximo, a unidade cearense passa a produzir, além das latas de sardinha, suas próprias latas de atum. Em cinco anos, a empresa deve injetar ainda R$ 47 milhões.

Atualmente, o Nordeste brasileiro é a região líder na exportação de atum do País. Pioneira no negócio, a Robinson Crusoé pertencente ao grupo espanhol Jealsa, uma das cinco maiores indústrias de conserva de pescado do mundo.

Para a cerimônia de inauguração da nova divisão, virá ao Ceará o o presidente mundial do grupo espanhol Jealsa, Jesús Manuel Alonso, que deve ser recebido pelo prefeito de São Gonçalo do Amarante, Marcelo Ferreira Teles, o secretário do Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Francisco de Queiroz Maia Junior e o governador do Ceará, Camilo Santana.

São Gonçalo atende todo o País

De acordo com a Robinson Crusoe, a unidade de São Gonçalo abastece todas as regiões atendidas no País: Norte, Nordeste e parte do Sul e Sudeste.

O porte é visto no impacto para a economia de São Gonçalo do Amarante, segundo destaca a empresa. Com 40 mil habitantes, a Robinson Crusoe é a maior empregadora. "Além dos aproximadamente 1 mil pescadores, a empresa gera 500 empregos diretos, 70% os quais são mulheres, e 1.100 empregos indiretos", diz a nota de divulgação da nova divisão.

