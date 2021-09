Economia do Ceará crescerá 6,24% até o fim do ano, prevê Governo do Estado

O percentual de alta da geração de riquezas para o Estado fica acima dos 5,77% previstos para o crescimento da economia brasileira no fim do ano

Até o fim do ano, a economia do Estado vai crescer 6,24%, segundo estimativa do Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece), que divulga nesta terça-feira, 28, 16 horas, detalhes do Produto Interno Bruto (PIB) cearense.

A informação da estimativa para o fechamento de 2021 foi antecipada pelo governador Camilo Santana (PT), em live nas redes sociais.

O percentual de alta da geração de riquezas para o Estado fica acima dos 5,77% previstos para o crescimento da economia brasileira no fim do ano.

"Isso mostra o sucesso de nossa política de governança, a força de nossa saúde fiscal que nos permite tantos investimentos", afirmou o governador.

