Economia do Ceará cresce acima do Brasil no segundo trimestre de 2021, puxada por indústria

O Produto Interno Bruto (PIB) do Ceará cresceu acima da média do Brasil no segundo trimestre (abril a junho) deste ano, puxado principalmente por indústria.

O País recuou 0,1% em igual período, na comparação com os três meses imediatamente anteriores, segundo pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Os dados da geração de riqueza na economia cearense vão ser divulgados nesta terça-feira, amanhã, 28. pelo Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece). Na ocasião, também será anunciada a previsão para economia cearense para o fechamento de 2021.

Porém, o órgão já detalha que dos três setores que compõem o PIB, além da indústria, que apresentou o melhor resultado, destacaram-se serviços e agropecuária.

