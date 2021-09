Por falta de regularização, Anvisa suspende uso de alguns lotes da CoronaVac

Ainda como reflexo da pandemia da covid-19, a Rodoviária do Rio estima queda de 40% no número de passageiros neste feriado prolongado, na comparação com os números do período no ano passado. A estimativa é que passem pelo terminal entre a sexta-feira (3) e este sábado (4) 137 mil viajantes, entre embarques e desembarques, para um total de 4.440 ônibus. No início da manhã de hoje, o movimento foi mais intenso, mas depois se normalizou.

Os locais mais procurados são as cidades turísticas das regiões dos Lagos, Serrana e Costa Verde e do interior do estado, além de municípios dos estados de São Paulo e Minas Gerais e do Espírito Santo.



Apesar da expectativa de queda, este deverá ser o primeiro feriado de 2021 com possível aumento na procura por viagens. Nos outros feriados deste ano, não houve alteração na movimentação do terminal rodoviário.



As empresas de ônibus que operam no terminal estão seguindo os cuidados sanitários, com a desinfecção de toda a frota, antes e depois de cada viagem. Os veículos têm um sistema de refrigeração capaz de filtrar e renovar 100% do ar em seu interior.



A compra de passagens com mais comodidade pode ser feita por meio do sistema de buscas no site da rodoviária na internet. Os passageiros podem fazer “o embarque direto, apresentando o QRCode ao motorista sem ter que ir à bilheteria para trocar pela passagem) e encontrar descontos, se comprar antecipadamente.



As dúvidas dos passageiros podem ser enviadas pelas redes sociais @rodoviariadorio (Facebook), informou a concessionária Rodoviária do Rio de Janeiro S/A, que administra o terminal sob regime de concessão estadual desde 1990.

Tags