Primeiro eclipse de 2026 forma raro "Anel de Fogo"

Eclipse solar anular registrado na Antártida exibiu o raro "Anel de Fogo", fenômeno que ocorre quando a Lua está mais distante da Terra e não encobre totalmente o Sol. / Crédito: Reprodução/NASA/Bill Dunford

O eclipse solar anular desta terça-feira, 17, foi o primeiro de uma sequência de quatro eclipses previstos para 2026. O fenômeno começou às 6h56min (horário de Brasília) sobre o extremo sul do Oceano Antártico e áreas costeiras da Antártica, avançando pelo Hemisfério Sul ao longo da manhã.

A fase de anularidade, quando surge o “Anel de Fogo”, ocorreu entre 8h42min e 9h41min. O auge foi registrado às 9h12min. O fenômeno terminou às 11h27min, quando a sombra da Lua deixou o oeste da África, próximo à linha do Equador.

A faixa de anularidade tinha cerca de 600 quilômetros de largura e ficou restrita à Antártida e ao Oceano Antártico. A seguir, saiba o que é um eclipse lunar, quais são os próximos fenômenos previstos e quando eles poderão ser observados.

O que é um eclipse solar anular O eclipse solar acontece quando a Lua passa entre a Terra e o Sol, projetando sua sombra sobre parte do planeta. Existem três tipos principais: total, parcial e anular, além de um quarto tipo mais raro, o híbrido, que combina características dos demais. No eclipse total, a Lua encobre completamente o disco solar, revelando a coroa do Sol e provocando escurecimento temporário do céu.

No parcial, apenas parte do Sol é ocultada, formando um desenho semelhante a um crescente. Já o eclipse solar anular ocorre quando a Lua está mais distante da Terra, próxima do apogeu de sua órbita. Nessa posição, ela parece menor no céu e não consegue cobrir totalmente o Sol, deixando visível um anel luminoso ao redor, o chamado “Anel de Fogo”. Diferentemente do total, não há escuridão completa e a coroa solar não se torna visível.