Lua hoje (17/02): em que fase lunar estamos? Veja calendário

Veja em qual fase da Lua estamos nesta terça-feira, dia 17 de fevereiro de 2026; e confira calendário lunar do mês / Crédito: Rikku Sama / Unsplash

A Lua Minguante aparece como um arco delicado entre os confetes voando no céu na manhã desta terça-feira de Carnaval, 17. Às 9h01, ela atinge o ápice de sua renovação e entra oficialmente na fase Nova, ficando invisível sob o brilho do Sol. Descubra o que essa etapa simboliza, descubra quando ela retornará no calendário lunar e saiba de que maneira a Lua interfere nos fenômenos e ciclos da Terra.

Esta etapa lunar termina no dia 24 de fevereiro, quando terá início a Lua Crescente, às 9h28min. Confira os detalhes: Lua hoje: veja as próximas fases e horários da Lua Hoje, 17 de fevereiro de 2026, marca o primeiro dia de Lua Nova do ciclo. A fase termina dia 24/02/2026, quando a Lua Crescente surge no céu. O satélite natural se alinha entre a Terra e o Sol, tornando-se invisível aos olhos. Esta fase é símbolo de novos recomeços e ideal para organizar planos. Em algumas crenças, a Lua Nova também é o momento de olhar para si: meditar, escrever, caminhar, acalmar a mente e o coração.

Seguindo o calendário lunar, a Lua passa por suas quatro fases principais em momentos diferentes a cada mês. O fenômeno acontece porque, embora a duração de cada ciclo possa variar, o tempo médio para o curso completo é de aproximadamente 29,5 dias. Acompanhe quando iniciam as próximas fases lunares: Lua Crescente: 24/02/2026 às 9h28min



24/02/2026 às 9h28min Lua Cheia: 03/03/2026 às 8h38min

03/03/2026 às 8h38min Lua Minguante: 11/03/2026 às 06h41min

11/03/2026 às 06h41min Lua Nova: 18/03/2026 às 22h26