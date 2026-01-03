Fases da Lua hoje: veja calendário lunar completo de 2026

Fases da Lua: veja calendário lunar completo de 2026O ano de 2026 terá a 13ª Lua Cheia, a famosa "Lua Azul". Confira o calendário completo das fases lunares e os significados de cada uma
O céu de 2026 promete vários eventos astronômicos para observadores e entusiastas da astronomia. Com 50 trocas de fases principais este ano, o ciclo lunar rege o movimento das marés e orienta tradições humanas milenares, influenciando desde os períodos de plantio até o sucesso da pesca.
Diferente de outros anos que despertam sob a calmaria da Lua Nova, 2026 já começa com uma Lua Cheia. Logo no dia 3 de janeiro, o satélite atinge sua plenitude com a "Lua do Lobo", que este ano também é a primeira superlua da temporada
.
Confira, a seguir, o cronograma de como o satélite natural da Terra se comportará ao longo de 2026:
O Ciclo Lunar em 2026
Em 2026, o calendário lunar será um pouco diferente. Isto porque, o mês lunar é cerca de um dia e meio mais curto que um mês de 31 dias e essa pequena diferença vai se acumulando. Eventualmente, uma fase acaba se repetindo duas vezes no mesmo mês.
Normalmente, a lua fica em sua fase cheia 12 vezes por ano, porém, maio terá duas luas cheias: uma logo no dia 1º e outra no dia 31, conhecida como "Lua Azul". O mesmo fenômeno ocorre no final do ano, em dezembro, com a ocorrência dupla da Lua Minguante.
Portanto, será possível observar 13 luas cheias e 13 luas minguantes ao longo de 2026.
Calendário Mês a Mês: ciclo lunar em 2026
Confira a seguir os momentos exatos em que a Lua atinge seu ápice em cada fase em 2026, segundo o calendário dos eventos celestes da NASA, o Skycal:
Janeiro
- Lua Cheia: 03/01/2026 às 07h03min
- Lua Minguante: 10/01/2026 às 12h48min
- Lua Nova: 18/01/2026 às 16h52min
- Lua Crescente: 26/01/2026 às 01h47min
Fevereiro
- Lua Cheia: 01/02/2026 às 19h09min
- Lua Minguante: 09/02/2026 às 09h43min
- Lua Nova: 17/02/2026 às 09h01min
- Lua Crescente: 24/02/2026 às 09h28min
Março
- Lua Cheia: 03/03/2026 às 08h38min
- Lua Minguante: 11/03/2026 às 06h39min
- Lua Nova: 18/03/2026 às 22h23min
- Lua Crescente: 25/03/2026 às 16h18min
Abril
- Lua Cheia: 01/04/2026 às 23h12min
- Lua Minguante: 10/04/2026 às 01h52min
- Lua Nova: 17/04/2026 às 08h52min
- Lua Crescente: 23/04/2026 às 23h32min
Maio
- Lua Cheia: 01/05/2026 às 14h23min
- Lua Minguante: 09/05/2026 às 18h11min
- Lua Nova: 16/05/2026 às 17h01min
- Lua Crescente: 23/05/2026 às 08h11min
- Lua Cheia: 31/05/2026 às 05h45min
Junho
- Lua Minguante: 08/06/2026 às 07h00min
- Lua Nova: 14/06/2026 às 23h54min
- Lua Crescente: 21/06/2026 às 18h55min
- Lua Cheia: 29/06/2026 às 20h57min
Julho
- Lua Minguante: 07/07/2026 às 16h29min
- Lua Nova: 14/07/2026 às 06h43min
- Lua Crescente: 21/07/2026 às 08h06min
- Lua Cheia: 29/07/2026 às 11h36min
Agosto
- Lua Minguante: 05/08/2026 às 23h21min
- Lua Nova: 12/08/2026 às 14h37min
- Lua Crescente: 19/08/2026 às 23h46min
- Lua Cheia: 28/08/2026 às 01h18min
Setembro
- Lua Minguante: 04/09/2026 às 04h51min
- Lua Nova: 11/09/2026 às 00h27min
- Lua Crescente: 18/09/2026 às 17h44min
- Lua Cheia: 26/09/2026 às 13h49min
Outubro
- Lua Minguante: 03/10/2026 às 10h25min
- Lua Nova: 10/10/2026 às 12h50min
- Lua Crescente: 18/10/2026 às 13h13min
- Lua Cheia: 26/10/2026 às 01h12min
Novembro
- Lua Minguante: 01/11/2026 às 17h28min
- Lua Nova: 09/11/2026 às 04h02min
- Lua Crescente: 17/11/2026 às 08h48min
- Lua Cheia: 24/11/2026 às 11h53min
Dezembro
- Lua Minguante: 01/12/2026 às 03h09min
- Lua Nova: 08/12/2026 às 21h52min
- Lua Crescente: 17/12/2026 às 02h43min
- Lua Cheia: 23/12/2026 às 22h28min
- Lua Minguante: 30/12/2026 às 15h59min
As quatro fases da lua
As fases da Lua ocorrem conforme sua posição em relação ao Sol e à Terra e, à medida que ela orbita nosso planeta, vemos diferentes porções de sua face iluminadas. Entenda o que cada fase representa:
- Lua Nova: O satélite está entre a Terra e o Sol e não é visível. Símbolo de recomeço e potencial, também é o momento ideal para observar estrelas e galáxias, pois o céu está mais escuro.
- Lua Crescente: uma faixa de luz começa a surgir e apenas metade da Lua é vista iluminada. É a fase de crescimento e expansão de projetos.
- Lua Cheia: a Terra está entre o Sol e a Lua, que aparece completamente iluminada. Associada à plenitude, à fertilidade e ao clímax de ciclos.
- Lua Minguante: o brilho começa a diminuir. Tradicionalmente associada à introspecção e ao encerramento de ciclos, é hora preparar novos começos.