Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Nasa descobre 'planeta irmão' da Terra a 146 anos luz; entenda

Nasa descobre 'planeta irmão' da Terra a 146 anos luz; entenda o que se sabe

Astrônomos identificaram um novo planeta com características semelhantes à Terra. Exoplaneta tem chances de ser habitável, mas pode estar "perpetuamente gelado"
Atualizado às Autor Arthur Albano
Autor
Arthur Albano Estagiário
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Resumo

Nasa descobre exoplaneta HD 137010b, com tamanho similar ao da Terra.

Planeta está a 146 anos-luz de distância e orbita estrela semelhante ao Sol.

HD 137010b está na borda externa da zona habitável, com temperatura superficial estimada em - 68 °C.

A descoberta se baseia em um único trânsito; mais observações são necessárias.

Sucessores do Telescópio Espacial Kepler, como TESS e CHEOPS, realizarão novas análises.

Os cientistas da Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço (Nasa) fizeram uma descoberta enquanto analisavam os dados coletados pelo Telescópio Espacial Kepler, desativado em 2018.

Divulgado nessa terça-feira, 27, o novo “planeta irmão” descoberto é um pouco maior que a Terra e orbita uma estrela semelhante ao sol a cerca de 146 anos-luz de distância. A seguir, veja tudo o que se sabe sobre ele.

Leia mais

Terra Congelada: o que se sabe sobre o novo planeta-irmão descoberto pela Nasa?

Listado como um candidato que ainda aguarda confirmação adicional, o planeta nomeado como HD 137010b está localizado na borda externa da “zona habitável” de sua estrela, uma distância orbital que permite a formação de água líquida na superfície do planeta sob uma atmosfera adequada.

Vale lembrar que planetas que orbitam outras estrelas são conhecidos como exoplanetas, e este pode ser o primeiro exoplaneta descoberto com propriedades semelhantes às da Terra. Do ponto de vista observado, ele cruza a face de uma estrela semelhante ao Sol, suficientemente próximo e brilhante para permitir observações regulares e significativas.

Entretanto, nem tudo são boas notícias em relação ao HD 137010b. As quantidades de calor e de luz que ele recebe são menos de um terço do que a Terra recebe do sol, de forma que o planeta é considerado frio e menos brilhante.

Os cientistas estimam que a temperatura na superfície seja de - 68 °C, inferior à média da superfície de Marte, que é de cerca de - 65 °C.

Mesmo com essas possibilidades, a Nasa destacou que todas as observações em torno da descoberta do HD 137010b advêm de um único “trânsito”, termo para quando o planeta cruza sua face com a da estrela que orbita em uma espécie de eclipse em miniatura, sendo esta uma técnica empregada para identificar planetas.

No entanto, é preciso mais “trânsitos” para obter dados precisos, e eles ocorrem de maneira pouco frequente. A Nasa projeta que as próximas observações serão feitas pelo sucessor do Kepler, o TESS (cuja sigla significa Satélite de Pesquisa de Exoplanetas em Trânsito) ou o CHEOPS (Satélite de Caracterização de Exoplanetas) da agência espacial europeia.

Nasa: novo planeta pode se revelar como um “mundo aquático”

Apesar do clima gélido, o HD 137010 pode se revelar como um mundo aquático, segundo os autores do artigo que detalha a descoberta. Segundo eles, o planeta precisaria de uma atmosfera mais rica em dióxido de carbono do que a nossa.

A equipe científica, com base na modelagem das possíveis atmosferas do planeta, atribui a ele 40% de chance de estar dentro da zona habitável "conservadora" ao redor da estrela e 51% de chance de estar dentro da zona habitável "otimista", mais ampla.

Por outro lado, os autores do estudo afirmam que o planeta tem cerca de 50% de chance de estar completamente fora da zona habitável.

Os responsáveis pelo artigo da descoberta, intitulado “Um candidato a planeta frio do tamanho da Terra transitando por uma estrela anã K de décima magnitude a partir de K2", no periódico The Astrophysical Journal, foram uma equipe liderada por Alexander Venner, estudante de doutorado em astrofísica da Universidade do Sul de Queensland, na Austrália.

Leia mais

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar