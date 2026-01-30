Nasa descobre 'planeta irmão' da Terra a 146 anos luz; entenda o que se sabeAstrônomos identificaram um novo planeta com características semelhantes à Terra. Exoplaneta tem chances de ser habitável, mas pode estar "perpetuamente gelado"
Resumo
Planeta está a 146 anos-luz de distância e orbita estrela semelhante ao Sol.
HD 137010b está na borda externa da zona habitável, com temperatura superficial estimada em - 68 °C.
A descoberta se baseia em um único trânsito; mais observações são necessárias.
Sucessores do Telescópio Espacial Kepler, como TESS e CHEOPS, realizarão novas análises.
Os cientistas da Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço (Nasa) fizeram uma descoberta enquanto analisavam os dados coletados pelo Telescópio Espacial Kepler, desativado em 2018.
Divulgado nessa terça-feira, 27, o novo “planeta irmão” descoberto é um pouco maior que a Terra e orbita uma estrela semelhante ao sol a cerca de 146 anos-luz de distância. A seguir, veja tudo o que se sabe sobre ele.
Terra Congelada: o que se sabe sobre o novo planeta-irmão descoberto pela Nasa?
Listado como um candidato que ainda aguarda confirmação adicional, o planeta nomeado como HD 137010b está localizado na borda externa da “zona habitável” de sua estrela, uma distância orbital que permite a formação de água líquida na superfície do planeta sob uma atmosfera adequada.
Vale lembrar que planetas que orbitam outras estrelas são conhecidos como exoplanetas, e este pode ser o primeiro exoplaneta descoberto com propriedades semelhantes às da Terra. Do ponto de vista observado, ele cruza a face de uma estrela semelhante ao Sol, suficientemente próximo e brilhante para permitir observações regulares e significativas.
Entretanto, nem tudo são boas notícias em relação ao HD 137010b. As quantidades de calor e de luz que ele recebe são menos de um terço do que a Terra recebe do sol, de forma que o planeta é considerado frio e menos brilhante.
Os cientistas estimam que a temperatura na superfície seja de - 68 °C, inferior à média da superfície de Marte, que é de cerca de - 65 °C.
Mesmo com essas possibilidades, a Nasa destacou que todas as observações em torno da descoberta do HD 137010b advêm de um único “trânsito”, termo para quando o planeta cruza sua face com a da estrela que orbita em uma espécie de eclipse em miniatura, sendo esta uma técnica empregada para identificar planetas.
No entanto, é preciso mais “trânsitos” para obter dados precisos, e eles ocorrem de maneira pouco frequente. A Nasa projeta que as próximas observações serão feitas pelo sucessor do Kepler, o TESS (cuja sigla significa Satélite de Pesquisa de Exoplanetas em Trânsito) ou o CHEOPS (Satélite de Caracterização de Exoplanetas) da agência espacial europeia.
Nasa: novo planeta pode se revelar como um “mundo aquático”
Apesar do clima gélido, o HD 137010 pode se revelar como um mundo aquático, segundo os autores do artigo que detalha a descoberta. Segundo eles, o planeta precisaria de uma atmosfera mais rica em dióxido de carbono do que a nossa.
A equipe científica, com base na modelagem das possíveis atmosferas do planeta, atribui a ele 40% de chance de estar dentro da zona habitável "conservadora" ao redor da estrela e 51% de chance de estar dentro da zona habitável "otimista", mais ampla.
Por outro lado, os autores do estudo afirmam que o planeta tem cerca de 50% de chance de estar completamente fora da zona habitável.
Os responsáveis pelo artigo da descoberta, intitulado “Um candidato a planeta frio do tamanho da Terra transitando por uma estrela anã K de décima magnitude a partir de K2", no periódico The Astrophysical Journal, foram uma equipe liderada por Alexander Venner, estudante de doutorado em astrofísica da Universidade do Sul de Queensland, na Austrália.