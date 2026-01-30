Nasa descobre 'planeta irmão' da Terra a 146 anos luz; entenda

Planeta HD 137010b representa uma possibilidade de superfície parecida com a Terra / Crédito: Reprodução/Nasa

Resumo Nasa descobre exoplaneta HD 137010b, com tamanho similar ao da Terra.



Planeta está a 146 anos-luz de distância e orbita estrela semelhante ao Sol.



HD 137010b está na borda externa da zona habitável, com temperatura superficial estimada em - 68 °C.



A descoberta se baseia em um único trânsito; mais observações são necessárias.



Sucessores do Telescópio Espacial Kepler, como TESS e CHEOPS, realizarão novas análises. Os cientistas da Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço (Nasa) fizeram uma descoberta enquanto analisavam os dados coletados pelo Telescópio Espacial Kepler, desativado em 2018.

Divulgado nessa terça-feira, 27, o novo “planeta irmão” descoberto é um pouco maior que a Terra e orbita uma estrela semelhante ao sol a cerca de 146 anos-luz de distância. A seguir, veja tudo o que se sabe sobre ele.

Listado como um candidato que ainda aguarda confirmação adicional, o planeta nomeado como HD 137010b está localizado na borda externa da "zona habitável" de sua estrela, uma distância orbital que permite a formação de água líquida na superfície do planeta sob uma atmosfera adequada. Vale lembrar que planetas que orbitam outras estrelas são conhecidos como exoplanetas, e este pode ser o primeiro exoplaneta descoberto com propriedades semelhantes às da Terra. Do ponto de vista observado, ele cruza a face de uma estrela semelhante ao Sol, suficientemente próximo e brilhante para permitir observações regulares e significativas.

Entretanto, nem tudo são boas notícias em relação ao HD 137010b. As quantidades de calor e de luz que ele recebe são menos de um terço do que a Terra recebe do sol, de forma que o planeta é considerado frio e menos brilhante. Os cientistas estimam que a temperatura na superfície seja de - 68 °C, inferior à média da superfície de Marte, que é de cerca de - 65 °C. Mesmo com essas possibilidades, a Nasa destacou que todas as observações em torno da descoberta do HD 137010b advêm de um único “trânsito”, termo para quando o planeta cruza sua face com a da estrela que orbita em uma espécie de eclipse em miniatura, sendo esta uma técnica empregada para identificar planetas.