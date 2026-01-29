Lua hoje (29/01): em qual fase lunar estamos? Veja calendário

Veja qual fase da lua estamos nesta quinta, dia 29 de janeiro de 2026; e confira calendário do mês / Crédito: Unsplash

O céu está sob o brilho da Lua Crescente brilha nesta quarta-feira, 28. Entenda o que essa etapa simboliza, descubra quando ela retornará no calendário lunar e saiba de que maneira a Lua interfere nos fenômenos e ciclos da Terra. Esta etapa lunar termina no dia 1º de fevereiro, quando terá início a Lua Cheia às 19h09min. Confira os detalhes:

Lua hoje: veja as próximas fases e horários da Lua Hoje, 29 de janeiro de 2026, marca o quarto dia de Lua Crescente do ciclo.A fase termina dia 01/02/2026, quando a Lua Cheia surge no céu. Na segunda fase do ciclo lunar, uma faixa de luz começa a surgir no lado esquerdo da Lua, formando um “C”, aumentando a cada dia de tamanho. A Lua Crescente é o momento para ação, crescimento e decisões. Seguindo o calendário lunar, a Lua passa por suas quatro fases principais em momentos diferentes a cada mês. O fenômeno acontece porque, embora a duração de cada ciclo possa variar, o tempo médio para o curso completo é de aproximadamente 29,5 dias.