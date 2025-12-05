Por que nossas fotos da lua geralmente ficam horríveis

Sheikh Saif/BBC O principal problema ao fotografar a Lua à noite é a superexposição à luz, segundo Michael Brown, professor associado de astronomia da Universidade Monash, na Austrália Se você tiver sorte e pegar o céu limpo no final desta semana, poderá ver uma superlua grande e brilhante, com todos os seus detalhes deslumbrantes no céu noturno. O fenômeno é visível a olho. Mas, ao tentar fotografá-lo com um smartphone, é provável que a imagem saia borrada.

Isso não significa necessariamente que você tenha habilidades fotográficas ruins. Existem explicações para a dificuldade de capturar a Lua com celulares. Ainda assim, algumas dicas podem melhorar consideravelmente os resultados. Efeito borrado na Lua O principal problema ao fotografar a Lua à noite é a superexposição à luz. "Frequentemente, vemos a Lua pequena em um fundo muito escuro, então o celular tenta fazer uma foto para noite", diz Michael Brown, professor associado de astronomia da Universidade Monash, na Austrália.

Mas estamos fotografando o lado iluminado pelo Sol, ou seja, é dia naquele ponto da Lua. Surge, então, o borrão brilhante e superexposto. Uma alternativa simples é registrar a Lua antes que escureça. BBC Se deixado nas configurações automáticas, o celular costuma superexpor a Lua à noite; tirar a foto durante o dia ajuda, mas a Lua ainda pode parecer minúscula No entanto, a Lua cheia fica no lado oposto da Terra em relação ao Sol, e raramente aparece antes do pôr do sol. Para capturar a superlua, o ideal é tentar logo após o crepúsculo. Segundo o guia de fotografia lunar da Nasa, o crepúsculo é o momento ideal porque o celular não precisa lidar com tanto contraste entre a Lua e o céu. Objetos em primeiro plano também ficam visíveis.

Mas, se você quer fotografar a Lua à noite, é possível reduzir a exposição de diferentes formas. BBC Uma superlua pode ser mais brilhante do que o habitual, tornando ainda mais importante evitar a superexposição Brown explica que existem aplicativos para fotografia noturna que você pode baixar e que vão tirar uma foto da Lua com a exposição correta. Também é possível fazer manualmente, bloqueando a exposição automática do celular e ajustando para baixo.

Em celulares com câmeras com modo profissional, é possível alterar dois componentes da exposição: ISO (sensibilidade do sensor à luz) e velocidade do obturador (tempo de abertura do obturador). "Faça alguns testes para ver o que funciona melhor para o seu equipamento", aconselha Brown, da Monash. Por que a Lua parece tão pequena na foto? Apesar de parecer grande a olho nu, a Lua pode sair minúscula na foto.