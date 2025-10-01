Os planos da primeira missão tripulada da Nasa à Lua em 50 anos em 2026

NASA Tripulação da Artemis II: à esquerda, Christina Koch; atrás, Victor Glover (piloto); à frente, Reid Wiseman (comandante); à direita, Jeremy Hansen. A Nasa afirmou que espera enviar astronautas em uma viagem de dez dias ao redor da Lua já em fevereiro. A agência espacial norte-americana havia se comprometido anteriormente a lançar a missão até o final de abril, mas afirmou que pretende antecipar a data.

Já se passaram 50 anos desde que algum país realizou uma missão lunar tripulada. A Nasa enviará quatro astronautas para passarem a uma distância de cerca 9,2 mil km da Lua e retornarem à Terra, como um teste de sistemas. A missão Artemis II é o segundo lançamento do programa Artemis, cujo objetivo é levar astronautas à Lua e, eventualmente, estabelecer uma presença de longo prazo na superfície lunar. NASA Arte: Artemis II será a primeira missão tripulada à Lua em mais de 50 anos Lakiesha Hawkins, vice-administradora adjunta interina da Nasa, disse que este seria um momento importante na exploração espacial humana. "Juntos, temos um lugar na primeira fila para assistir à história", disse ela em uma coletiva de imprensa.

"A janela de lançamento poderá abrir já no dia 5 de fevereiro, mas queremos enfatizar que a segurança é a nossa principal prioridade", acrescentou. A diretora de lançamento da Artemis, Charlie Blackwell-Thompson, explicou que o poderoso sistema de foguetes construído para levar os astronautas à Lua, o Sistema de Lançamento Espacial (SLS), estava "praticamente montado e pronto para partir". Tudo o que restava era concluir a cápsula da tripulação, chamada Orion, conectada ao SLS, e concluir os testes em solo.

A primeira missão Artemis durou 25 dias e contou com o lançamento de uma nave espacial não tripulada em novembro de 2022. Ela viu uma nave espacial viajar ao redor da Lua e reentrar na atmosfera da Terra. A missão foi completada com sucesso, embora tenha havido problemas com o escudo térmico quando a nave espacial reentrou na atmosfera terrestre. Esses problemas já foram resolvidos. O lançamento da Artemis II levará quatro astronautas a uma viagem de ida e volta à Lua com duração de dez dias. Os astronautas Reid Wiseman, Victor Glover e Christina Koch, da NASA, e Jeremy Hansen, da Agência Espacial Canadense, não pousarão na Lua, mas serão a primeira tripulação a viajar além da órbita baixa da Terra desde a Apollo 17, em 1972.

O diretor de voo principal da Artemis II, Jeff Radigan, explicou que a tripulação voaria mais longe no espaço do que qualquer outra pessoa antes. "Eles vão passar pelo menos 5 mil milhas náuticas (9,2 mil km) além da Lua, o que é muito mais longe do que as missões anteriores", disse ele aos repórteres. O objetivo da missão é testar os sistemas do foguete e da espaçonave para preparar o terreno para uma aterrissagem lunar.