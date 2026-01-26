Lua hoje (26/01): em qual fase lunar estamos? Veja calendário

Veja qual fase da lua estamos nesta sexta-feira, dia 23 de janeiro de 2026; e confira calendário do mês / Crédito: Carla Thomas / NASA

A Lua Crescente surge no céu nesta segunda-feira, 26, anunciando bons momentos para colocar em prática ideias e projetos. Entenda o que essa etapa simboliza, descubra quando ela retornará no calendário lunar e saiba de que maneira a Lua interfere nos fenômenos e ciclos da Terra. Esta etapa lunar termina no dia 1º de fevereiro, quando terá início a Lua Cheia às 19h09min. Confira os detalhes:

Lua hoje: veja as próximas fases e horários da Lua Hoje, 26 de janeiro de 2026, marca o primeiro dia de Lua Crescente do ciclo. A fase termina dia 26/01/2026, quando a Lua Crescente surge no céu. Seguindo o calendário lunar, a Lua passa por suas quatro fases principais em momentos diferentes a cada mês. O fenômeno acontece porque, embora a duração de cada ciclo possa variar, o tempo médio para o curso completo é de aproximadamente 29,5 dias.