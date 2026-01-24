Lua hoje (24/01): em qual fase lunar estamos? Veja calendário

Veja qual fase da lua estamos neste sábado, dia 24 de janeiro de 2026; e confira calendário do mês / Crédito: Pexels / Joshimer Biñas

Neste sábado, 24 de janeiro, a Lua Nova paira entre as nuvens. Entenda o que essa etapa simboliza, descubra quando ela retornará no calendário lunar e saiba de que maneira a Lua interfere nos fenômenos e ciclos da Terra. Esta etapa lunar termina no dia 26 de janeiro, quando terá início a Lua Crescente às 1h48min. Confira os detalhes:

Lua hoje: veja as próximas fases e horários da Lua Hoje, 24 de janeiro de 2026, marca o sétimo dia de Lua Nova do ciclo. A fase termina dia 26/01/2026, quando a Lua Crescente surge no céu. O satélite natural se alinha entre a Terra e o Sol, tornando-se invisível aos olhos. Esta fase é símbolo de novos recomeços e ideal para organizar planos. Em algumas crenças, a Lua Nova também é o momento de olhar para si: meditar, escrever, caminhar, acalmar a mente e o coração.