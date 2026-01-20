20 de janeiro: a ligação entre São Sebastião e Oxóssi

No Brasil, o dia de 20 de janeiro marca o encontro entre o padroeiro do Rio de Janeiro e o Rei das Matas. Na foto, representação do orixá Oxóssi nas matas, segurando seu arco e flecha (ofá) e vestindo paramentos nas cores verde e azul / Crédito: AURÉLIO ALVES / O POVO

20 de janeiro tem lugar especial no calendário religioso e cultural brasileiro: tanto é Dia de Oxóssi quanto é Dia de São Sebastião. A data celebra a memória do santo venerado na tradição católica e também a figura do orixá nas religiões de matriz africana como o candomblé e a umbanda. Assim, reflete a rica confluência de tradições, simbolismos e celebrações que marcam a diversidade religiosa no Brasil.

Confira a seguir a história das personalidades religiosas e sua ligação.

Leia mais Zélio, o Caboclo das Sete Encruzilhadas: o 'fundador da umbanda' que não é bem aceito por umbandistas atuais Sobre o assunto Zélio, o Caboclo das Sete Encruzilhadas: o 'fundador da umbanda' que não é bem aceito por umbandistas atuais A história de São Sebastião: o santo guerreiro e mártir São Sebastião foi um soldado romano nascido em Narbona, no sul da França, no século III, que se tornou cristão e divulgou sua fé entre os companheiros do exército. Por sua fé, foi condenado à morte e sofreu martírio, sendo atingido por flechas antes de ser executado de forma definitiva. Sua coragem e fidelidade à fé cristã tornaram sua história um símbolo de resiliência e devoção.