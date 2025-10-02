Conheça Baden Powell, o músico que casou bossa nova com candomblé

Vinicius de Moraes e Baden Powell / Crédito: Arquivo Nacional

O ano de 1962 foi aquilo que os adeptos dos clichês poderiam definir como divisor de águas na vida do violonista e compositor brasileiro Baden Powell (1937-2000). Naquele ano, o músico conheceu o poeta e compositor Vinicius de Moraes (1913-1980), viajou à Europa pela primeira vez e resolveu, carioca e descendente de africanos, empreender um curioso mergulho no universo da capoeira e dos terreiros de candomblé da Bahia. A mistura desses três elementos faria nascer, em 1966, o disco "Os Afro-Sambas". E aí parece que o clichê do divisor de águas vem mesmo a calhar: críticos da época chegaram a chamar o projeto de "uma bacia hidrográfica" em forma de MPB, por conseguir misturar de forma líquida, com requintes de homogeneidade, variados elementos da sonoridade afro com a bossa nova que se fazia sobretudo no Rio de Janeiro e reinava como o suprassumo do status quo cultural brasileiro.

Baden se impressionou muito com o que viu e ouviu na Bahia. Achou que o berimbau era instrumento que muito bem se encaixaria na música contemporânea que ele buscava e percebeu um repertório de sons, de sintaxe e de semântica no mundo dos terreiros afrobrasileiros que merecia e precisava ser disseminado em forma de MPB. Tal e qual os antropofagistas do modernismo, ele usaria o conhecimento clássico de música herdado da Europa para dar vazão às riquíssimas musicalidades africanas.

Baden Powell passou a usar o violão para mimetizar o som do berimbau, por exemplo. Vinicius de Moraes foi o parceiro perfeito para a empreitada. O poeta, que se autodenominava o "branco mais preto do Brasil", era um apaixonado pela cultura afrobrasileira. O compositor Carlos Coqueijo (1924-1988) havia lhe dado de presente um disco com gravações ao vivo de canções entoadas em terreiros de umbanda e candomblé na Bahia e essa trilha se tornou um constante estudo de Vinicius e Baden Powell em suas noitadas regadas a uísque.

Tendência

Naquele período, não era exceção, no meio artístico, esse olhar atento para a cultura afro. "Era já grande no País, principalmente na música, a conscientização da importância da influência e da contribuição da cultura negra em nossa formação", conta o pianista Amilton Godoy, um dos fundadores do conjunto Zimbo Trio. Um ano antes dos afrossambas de Baden e Vinicius saírem em disco, o Zimbo lançou, com o vocal de Elis Regina (1945-1982), o LP "O Fino do Fino". Ali já havia referências ao que depois se chamaria de afrossamba, como as faixas "Zambi" e "Aruanda". A própria dupla Baden-Vinicius antes tinha fincado o pé nesse conceito. Conforme lembra o músico Alberto Ikeda, consultor da cátedra Kaapora da Diversidade Cultural e Étnica na Sociedade Brasileira na Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), o samba "Berimbau", de 1963, é um exemplo da "mesma preocupação temático-estética". "Além da letra em torno do tema amoroso e o jogo da capoeira, apresenta um berimbau, instrumento, com destaque no arranjo e o violão fazendo também a sua imitação, lembrando diretamente o jogo e os seus toques rítmicos", analisa.



Godoy recorda que essa busca era motivada pela "influência que considerávamos das maiores, dentro da música brasileira, da cultura africana, por meio não só do suingue, do balanço e também da riqueza rítmica, como também das escalas [musicais]". Ele se emociona ao lembrar de Baden Powell, de quem era amigo — o músico morreu há 25 anos, em setembro de 2000. "Em sua música era muito presente a influência negra. Sempre foi visível, na forma como ele tocava". O pianista não poupa elogios ao mestre do violão: "o homem era um Deus para todos nós". Todo samba seria afro

O disco "Os Afro-Sambas" foi lançado em 1966. O trabalho foi regido pelo maestro César Guerra-Peixe (1914-1993), teve nos vocais, além de Vinicius, o Quarteto em Cy e a cantora Dulce Nunes (1929-2020). As oito faixas têm a autoria assinada pela dupla Baden-Vinicius.

"[Nos afrossambas,] a música e a religiosidade de matriz africana injetam no samba e na bossa nova uma profundidade lírica e rítmica inédita, aprimorando a música popular brasileira como um todo", define o sociólogo Rogério Baptistini, professor na Universidade Presbiteriana Mackenzie. No verbete dedicado ao disco, a Enciclopédia Itaú Cultural observa que há uma contradição na terminologia adotada, "pois o samba é um gênero de raiz africana". "Apesar disso, serve para identificar o conjunto de composições que Baden e Vinicius criam com a fusão de cantos africanos e gregorianos com os elementos rítmicos do candomblé", pontua o artigo.


