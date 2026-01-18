Lua hoje (18/01): em qual fase lunar estamos? Veja calendário

Veja qual fase da lua estamos neste domingo, dia 18 de janeiro de 2026; e confira calendário do mês / Crédito: Reprodução/Youtube Observatório Nacional

Com o fim da semana, neste domingo, 18 de janeiro, a Lua Minguante se despede do céu, dando espaço à Lua Nova, a partir das 16h53min. Veja o que essa etapa simboliza, descubra quando ela retornará no calendário lunar e saiba de que maneira a Lua interfere nos fenômenos e ciclos da Terra. Esta etapa lunar termina no dia 26 de janeiro, quando terá início a Lua Crescente às 1h48min. Confira os detalhes: