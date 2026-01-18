Lua hoje (18/01): em qual fase lunar estamos? Veja calendário

Lua hoje (18/01): qual é a fase lunar deste domingo? Veja calendárioCalendário lunar de hoje, dia 18 de janeiro de 2026 (18/01/2026): saiba em qual fase está a Lua, até quando vai esse ciclo e datas dos próximos
Com o fim da semana, neste domingo, 18 de janeiro, a Lua Minguante se despede do céu, dando espaço à Lua Nova, a partir das 16h53min. Veja o que essa etapa simboliza, descubra quando ela retornará no calendário lunar e saiba de que maneira a Lua interfere nos fenômenos e ciclos da Terra.
Esta etapa lunar termina no dia 26 de janeiro, quando terá início a Lua Crescente às 1h48min. Confira os detalhes:
Lua hoje: veja as próximas fases e horários da Lua
Hoje, 18 de janeiro de 2026, marca o primeiro dia de Lua Nova do ciclo. A fase termina dia 26/01/2026, quando a Lua Crescente surge no céu.
O satélite natural se alinha entre a Terra e o Sol, tornando-se invisível aos olhos. Esta fase é símbolo de novos recomeços e ideal para organizar planos.
Em algumas crenças, a Lua Nova também é o momento de olhar para si: meditar, escrever, caminhar, acalmar a mente e o coração.
Seguindo o calendário lunar, a Lua passa por suas quatro fases principais em momentos diferentes a cada mês. O fenômeno acontece porque, embora a duração de cada ciclo possa variar, o tempo médio para o curso completo é de aproximadamente 29,5 dias.
Acompanhe quando iniciam as próximas fases lunares:
- Lua Crescente: 26/01/2026 às 1h48min
- Lua Cheia: 01/02/2026 às 19h10min
- Lua Minguante: 09/02/2026 às 9h44min
- Lua Nova: 17/02/2026 às 09h01min