Lua hoje (15/01): em qual fase lunar estamos? Veja calendário

Lua hoje (15/01): qual é a fase lunar desta quinta? Veja calendárioCalendário lunar de hoje, dia 15 de janeiro de 2026 (15/01/2026): saiba em qual fase está a Lua, até quando vai esse ciclo e datas dos próximos
A Lua Minguante paira no céu nesta quinta-feira, 15 de janeiro. Veja o que essa etapa simboliza, descubra quando ela retornará no calendário lunar e saiba de que maneira a Lua interfere nos fenômenos e ciclos da Terra.
Esta etapa lunar termina no dia 18 de janeiro, quando terá início a Lua Nova às 16h53min. Confira os detalhes:
Lua hoje: veja as próximas fases e horários da Lua
Hoje, 15 de janeiro de 2026, marca o sexto dia de Lua Minguante do ciclo. A fase termina dia 18/01/2026, quando a Lua Nova surge no céu.
Nesta fase, a lua está na etapa final do seu ciclo, o que faz a parte visível ficar cada vez menor até culminar em uma Lua Nova. A Lua Minguante é um período propício para finalizar projetos, resolver pendências e desapegar de coisas do passado.
Seguindo o calendário lunar, a Lua passa por suas quatro fases principais em momentos diferentes a cada mês.
O fenômeno acontece porque, embora a duração de cada ciclo possa variar, o tempo médio para o curso completo é de aproximadamente 29,5 dias. Acompanhe quando iniciam as próximas fases lunares:
- Lua Nova: 18/01/2026 às 16h53min
- Lua Crescente: 26/01/2026 às 1h48min
- Lua Cheia: 01/02/2026 às 19h10min
- Lua Minguante: 09/02/2026 às 9h44min
Leia mais
Como funcionam as fases da Lua?
As fases da Lua ocorrem conforme sua posição em relação ao Sol e à Terra. À medida que ela orbita nosso planeta, vemos diferentes porções de sua face iluminadas:
- Lua Nova: a Lua está entre a Terra e o Sol e não é visível. É símbolo de recomeço e potencial.
- Lua Crescente: uma faixa de luz começa a surgir. Momento de ação, crescimento e decisões.
- Lua Cheia: a face lunar aparece completamente iluminada. Associada à plenitude, à fertilidade e ao clímax de ciclos.
- Lua Minguante: a luz vai diminuindo. Hora de fechar ciclos e preparar novos começos.
Esse padrão se repete a cada lunação, afetando não somente o céu, mas também as marés e, segundo crenças populares, até o nosso humor e energia.
Por que a Lua interfere nas marés?
A força gravitacional da Lua exerce influência direta sobre os oceanos, provocando o movimento das marés. Isso se torna mais evidente durante as fases Cheia e Nova, quando Sol, Terra e Lua se alinham.
Além dos fenômenos físicos, o astro sempre despertou o imaginário coletivo. A Lua guia calendários agrícolas, rituais religiosos e tradições populares.
Em muitas culturas, cortar o cabelo na Lua Crescente promete crescimento; iniciar projetos na Lua Nova traz sorte; e descansar na Lua Minguante ajuda a renovar as forças.