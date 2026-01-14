Lua hoje (14/01): em qual fase lunar estamos? Veja calendário

Veja qual fase da lua estamos nesta quarta-feira, dia 14 de janeiro de 2026; e confira calendário do mês / Crédito: Pexels / Katie Burandt

A Lua Minguante surge entre as nuvens do céu nesta quarta-feira, 14 de janeiro. Descubra o que essa etapa simboliza, descubra quando ela retornará no calendário lunar e saiba de qual maneira a Lua interfere nos fenômenos e ciclos da Terra. Esta etapa lunar termina no dia 18 de janeiro, quando terá início a Lua Nova às 16h53min. Confira os detalhes:

Leia mais Fases da Lua: veja calendário lunar completo de 2026 Sobre o assunto Fases da Lua: veja calendário lunar completo de 2026 Lua hoje: veja as próximas fases e horários da Lua Hoje, 14 de janeiro de 2026, marca o quinto dia de Lua Minguante do ciclo. A fase termina dia 18/01/2026, quando a Lua Nova surge no céu. Nesta fase, a lua está na etapa final do seu ciclo, o que faz a parte visível ficar cada vez menor até culminar em uma Lua Nova. A Lua Minguante é um período propício para finalizar projetos, resolver pendências e desapegar de coisas do passado. Seguindo o calendário lunar, a Lua passa por suas quatro fases principais em momentos diferentes a cada mês.