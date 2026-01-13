Perdido em trilha? Saiba o que pode salvar sua vida

Apesar dos aspectos positivos em fazer trilhas, é necessário ter cuidado para que seja feita em segurança e sem riscos / Crédito: Samuel Setubal

Trilhas, sejam de ecoturismo ou de aventura, são atividades que promovem um maior contato com a natureza, enquanto o físico é exercitado. Apesar de ser uma prática positiva nestes quesitos, requer atenção e muito cuidado. Para que o passeio seja bem aproveitado, é necessário além de disposição para que a sua vida não seja colocada em risco.

Com o desaparecimento do jovem, de 19 anos, enquanto fazia uma trilha no Pico Paraná, em Campina Grande do Sul, região metropolitana de Curitiba, no dia 1° de janeiro, os cuidados para fazer trilhas são ressaltados. Roberto Farias Thomas apareceu com vida, após cinco dias desaparecido. Sabendo como se virar com equipamentos e técnicas de primeiros-socorros, o homem garantiu a sua sobrevivência. A seguir, saiba o que fazer caso se perca numa trilha e cuidados que devem ser tomados para salvar a sua vida. Leia mais Maior trilha para aventura no Brasil atravessa mais de 100 municípios Sobre o assunto Maior trilha para aventura no Brasil atravessa mais de 100 municípios

Trilhas: saiba o que fazer caso se perca Independente do motivo para alguém se perder, a pessoa deve tomar o máximo de cuidado possível para não colocar a sua vida em risco ou aumentar. Segundo o bombeiro Romário Fernandes, do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE), é essencial que, antes mesmo de começar a trilha, ela tenha uma “noção contextual essencial”. Isto é definido pelo conhecimento mínimo do lugar em que ela está e tendo direções para cidades próximas, como opções de refúgio caso o pior aconteça. Somado a isso, está a importância de ter um condicionamento físico mínimo no caso de desafios.

“Nunca se deve entrar numa trilha sem ter essas coisas, porque, se a pessoa se lança sem saber onde está, o contexto em que se insere, conhecer o local minimamente ou condições físicas, ela se expõe a um risco alto de morte”, explicou o bombeiro. Confira dicas para sobreviver numa trilha, caso se perca, segundo Romário: Permaneça em locais abertos e visíveis, com preferência com luz : isso faz com que equipes de buscas encontrem o desaparecido mais facilmente, seja por helicóptero ou drone;

: isso faz com que equipes de buscas encontrem o desaparecido mais facilmente, seja por helicóptero ou drone; Preservar o que tem na bolsa : água, comida, energia, até a bateria do celular, devem ser alguns dos equipamentos poupados/usados com moderação;

: água, comida, energia, até a bateria do celular, devem ser alguns dos equipamentos poupados/usados com moderação; Evitar desgastes físicos : sair andando sem saber onde faz com que parte da energia necessária seja usada para dar voltas em um mesmo canto ou correr o risco de se perder ainda mais;

: sair andando sem saber onde faz com que parte da energia necessária seja usada para dar voltas em um mesmo canto ou correr o risco de se perder ainda mais; Atente-se às direções : como referência o sol, ter noção e identificar norte, sul, leste e oeste pode ajudar a guiar mesmo quem não conhece o ambiente, servindo como referência de localização;

: como referência o sol, ter noção e identificar norte, sul, leste e oeste pode ajudar a guiar mesmo quem não conhece o ambiente, servindo como referência de localização; Procure por um abrigo seguro: ao anoitecer, procure algum recurso de hidratação e em vegetação, próximo a árvores. Abrigue-se distante de desníveis e contra vento e chuva. Leia mais Como o Ceará criou "trilhas" para dar suporte psicológico aos jogadores lesionados

Turismo de aventura e ecoturismo: como se proteger nas trilhas Sobre o assunto Como o Ceará criou "trilhas" para dar suporte psicológico aos jogadores lesionados

Turismo de aventura e ecoturismo: como se proteger nas trilhas

Trilhas: cuidados que devem ser tomados Apesar das alternativas do que fazer caso se perca numa trilha, cuidados devem ser tomados antes mesmo da compra de um pacote, assim como no início e no decorrer dela. Veja lista de cuidados, segundo o Corpo de Bombeiros do Ceará: Deixar alguém sob aviso sobre o seu trajeto e o horário de retorno;



Planeje o trajeto com antecedência, caso seja feito sem um guia profissional;



Levar consigo somente o necessário, como água, alimentos leves, lanternas, baterias, apito e identificação;



Identificar o nível de dificuldade da trilha, que pode ser leve, moderada ou difícil. Escolha de acordo com a sua experiência e preparação;



Leve o celular desligado ou no modo avião: use o mínimo possível durante a trilha;



Usar roupas confortáveis e o calçados ideais, que não escorreguem e sejam confortáveis;



Procurar um guia, principalmente se o local é desconhecido ou há insegurança;



Não confie demais no celular ou correr riscos para uma foto perfeita;



Realizar a trilha em grupos de, pelo menos, três pessoas para, caso alguém se acidente, uma acompanha a vítima e a outra busca ajuda;



Ir na época recomendada para evitar acidentes;



Acionar o número 193 em caso de emergência.

Leia mais Trilhas em Quixadá: veja 4 indicações incríveis e cuidados recomendados

Ubajara: trilhas, grutas e cachoeiras em um dos destinos mais encantadores da Serra da Ibiapaba Sobre o assunto Trilhas em Quixadá: veja 4 indicações incríveis e cuidados recomendados

Ubajara: trilhas, grutas e cachoeiras em um dos destinos mais encantadores da Serra da Ibiapaba