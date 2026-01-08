Lua hoje (08/01): em qual fase lunar estamos? Veja calendário

Veja qual fase da lua estamos nesta quinta-feira, dia 8 de janeiro de 2026; e confira calendário do mês / Crédito: Reprodução/Wikimedia Commons

A Lua Cheia brilha no céu desta quinta-feira, 8 de janeiro. Entenda o que essa etapa simboliza, descubra quando ela retornará no calendário lunar e saiba de que maneira a Lua interfere nos fenômenos e ciclos da Terra. Esta etapa lunar termina no dia 10 de janeiro, quando terá início a Lua Minguante às 12h48min. Confira os detalhes:

Lua hoje: veja as próximas fases e horários da Lua Hoje, 8 de janeiro de 2026, marca o sexto dia de Lua Cheia do ciclo. A fase termina dia 10/01/2026, quando a Lua Minguante surge no céu. Nessa fase, a Lua está em sua plenitude, oposta ao sol em relação à Terra, o que permite exibir seu lado iluminado totalmente. Em algumas culturas, a Lua Cheia é associada à colheita, celebração, gratidão e ao aumento de energia criativa. Seguindo o calendário lunar, a Lua passa por suas quatro fases principais em momentos diferentes a cada mês.