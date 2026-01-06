Lua hoje (06/01): em qual fase lunar estamos? Veja calendário

Lua hoje (06/01): qual é a fase lunar desta terça? Veja calendárioCalendário lunar de hoje, dia 06 de Janeiro de 2026 (06/01/2026): saiba em qual fase está a Lua, até quando vai esse ciclo e datas dos próximos
A semana segue com a energia da Lua Cheia nesta terça-feira, 6 de janeiro. Descubra o que essa etapa simboliza, descubra quando ela retornará no calendário lunar e saiba de que maneira a Lua interfere nos fenômenos e ciclos da Terra.
Esta etapa lunar termina no dia 10 de janeiro, quando terá início a Lua Minguante às 12h48min. Confira os detalhes:
Lua hoje: veja as próximas fases e horários da Lua
Hoje, 6 de janeiro de 2026, marca o quarto dia de Lua Cheia do ciclo. A fase termina dia 10/01/2026, quando a Lua Minguante surge no céu.
Nessa fase, a Lua está em sua plenitude, oposta ao sol em relação à Terra, o que permite exibir seu lado iluminado totalmente. Em algumas culturas, a Lua Cheia é associada à colheita, celebração, gratidão e ao aumento de energia criativa.
Seguindo o calendário lunar, a Lua passa por suas quatro fases principais em momentos diferentes a cada mês. O fenômeno acontece porque, embora a duração de cada ciclo possa variar, o tempo médio para o curso completo é de aproximadamente 29,5 dias.
Como funcionam as fases da Lua?
As fases da Lua ocorrem conforme sua posição em relação ao Sol e à Terra. À medida que ela orbita nosso planeta, vemos diferentes porções de sua face iluminadas:
- Lua Nova: a Lua está entre a Terra e o Sol e não é visível. É símbolo de recomeço e potencial.
- Lua Crescente: uma faixa de luz começa a surgir. Momento de ação, crescimento e decisões.
- Lua Cheia: a face lunar aparece completamente iluminada. Associada à plenitude, à fertilidade e ao clímax de ciclos.
- Lua Minguante: a luz vai diminuindo. Hora de fechar ciclos e preparar novos começos.
Esse padrão se repete a cada lunação, afetando não somente o céu, mas também as marés e, segundo crenças populares, até o nosso humor e energia.
Por que a Lua interfere nas marés?
A força gravitacional da Lua exerce influência direta sobre os oceanos, provocando o movimento das marés. Isso se torna mais evidente durante as fases Cheia e Nova, quando Sol, Terra e Lua se alinham.
Além dos fenômenos físicos, o astro sempre despertou o imaginário coletivo. A Lua guia calendários agrícolas, rituais religiosos e tradições populares.
Em muitas culturas, cortar o cabelo na Lua Crescente promete crescimento; iniciar projetos na Lua Nova traz sorte; e descansar na Lua Minguante ajuda a renovar as forças.