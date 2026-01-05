Lua hoje (05/01): em qual fase lunar estamos? Veja calendário

Veja qual fase da lua estamos nesta segunda-feira, dia 5 de janeiro de 2026; e confira calendário do mês / Crédito: Pexels / Egor Kamelev

A semana começa com a energia da Lua Cheia nesta segunda-feira, 5 de janeiro. Descubra o que essa etapa simboliza, descubra quando ela retornará no calendário lunar e saiba como a Lua interfere nos fenômenos e ciclos da Terra. Esta etapa lunar termina no dia 10 de janeiro, quando terá início a Lua Minguante às 12h48min. Confira os detalhes:

Leia mais Fases da Lua: veja calendário lunar completo de 2026 Sobre o assunto Fases da Lua: veja calendário lunar completo de 2026 Lua hoje: veja as próximas fases e horários da Lua Hoje, 5 de janeiro de 2026, marca o terceiro dia de Lua Cheia do ciclo. A fase termina dia 10/01/2026, quando a Lua Minguante surge no céu. Nessa fase, a Lua está em sua plenitude, oposta ao sol em relação à Terra, o que permite exibir seu lado iluminado totalmente. Em algumas culturas, a Lua Cheia é associada à colheita, celebração, gratidão e ao aumento de energia criativa. Seguindo o calendário lunar, a Lua passa por suas quatro fases principais em momentos diferentes a cada mês. O fenômeno acontece porque, embora a duração de cada ciclo possa variar, o tempo médio para o curso completo é de aproximadamente 29,5 dias.