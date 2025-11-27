Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Rio se prepara para inaugurar árvore de natal da lagoa

Autor Alice Rodrigues* - da Agência Brasil
Alice Rodrigues* - da Agência Brasil
Marco do Rio de Janeiro, a árvore de natal da Lagoa Rodrigo de Freitas estará de volta após cinco anos de hiato. Com 60 metros de altura e cerca de 20 quilômetros de lâmpadas LED, a festa de iluminação da nova árvore do Rio será no dia 6 de dezembro, uma sexta-feira. 

“Isso é especialmente simbólico porque, apesar de [ser] um projeto de tantos anos, a capacidade da gente se reinventar, inovar e trazer novidades é constante”, explica Duda Magalhães, presidente da Dream Factory, empresa que toca o projeto.

Ela estima que duzentas mil pessoas irão ver a inauguração. Descontinuada por problemas de patrocínio e por conta da pandemia de covid-19, a árvore chegou a ter uma edição especial em 2023, porém, com uma estrutura menor e montada em terra firme, fora do espelho d’água da lagoa. 

Local original

Este ano, a Petrobrás entra como a nova patrocinadora, junto com subsídios da Lei Rouanet, e a iniciativa retorna ao local original.

“Não somos mais a capital da República Federativa do Brasil, mas somos a eterna capital”, disse Duda. E arrematou: "Quando o Rio brilha, o Brasil inteiro irá sorrir". 

Para Magda Chambriard, presidente da Petrobras, o retorno da árvore à Lagoa Rodrigo de Freitas é um dos símbolos de recuperação tanto da cidade quanto da própria empresa petrolífera. 

“Pensando na retomada, pensando no Rio de Janeiro como a capital do petróleo, porque quase toda a produção do Brasil vem do estado do Rio, pensando que a nossa sede é no Rio de Janeiro, por que não a árvore de Natal da Lagoa? [Ela é] um símbolo do Brasil, um símbolo dos cariocas, exercendo esse papel de símbolo dessa retomada”, enfatizou.  

Rio de Janeiro (RJ), 27/11/2025 – A presidente da Petrobras, Magda Chambriard durante anúncio da volta da Árvore de Natal da Lagoa, no Clube dos Caiçaras, na zona sul do Rio de Janeiro. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil

A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, ressaltou a importância da árvore de Natal da Lagoa para o Rio - Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil

Outra novidade situa-se no ritual de iluminação. A Dream Factory firmou parceria com o Santuário do Cristo Redentor, que promete um show diário de luzes  que conecta a árvore à imagem do Cristo Redentor. Além disso, estão previstos shows de diversos artistas no período de exibição da árvore do Rio, como Diogo Nogueira, a Orquestra Petrobrás Sinfônica e cantatas típicas de Natal. 

Todos os eventos são gratuitos, até o desligamento no dia 6 de janeiro, uma terça-feira.

Sustentabilidade

Magda Chambriard também anunciou a grande inovação do projeto de 2025: a iluminação da árvore foi projetada utilizando diesel renovável, um combustível produzido através de matérias-primas renováveis. 

Esse tipo de combustível conta com 10% de óleo vegetal na estrutura, o que evita 87% das emissões poluentes. 

“Essa é uma patente Petrobras, que vai inaugurar a árvore de Natal da Lagoa para mostrar que nós estamos aqui, num lugar privilegiado pela natureza, mas com todo o respeito a ela, com diesel renovável, evitando toda a agressão possível do ambiente”, finalizou. 

*Estagiária sob a supervisão de Mariana Tokarnia

